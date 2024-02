Solite uscite su causa morte di Andy Brehme: tra vaccino e confusione con Bremer della Juve

Occhio alle solite uscite su causa morte di Andy Brehme, visto che viene tirato fuori di nuovo il vaccino Covid, mentre altri fanno confusione con Bremer della Juve. La morte improvvisa di Andy Brehme, ex calciatore tedesco che ha giocato nell’Inter dei record ed è stato campione del Mondo con la Germania nel 1990, ha sconvolto il panorama calcistico e non solo.

Evitabilissime uscite su causa morte di Andy Brehme: citano il vaccino e fanno confusione con Bremer della Juve

Discorso simile è stato fatto di recente con Mango, morto dieci anni fa. Ad appena 63 anni Brehme si è spento alle prime luci dell’alba di questa mattina a causa di un improvviso malore. A quanto pare l’ex calciatore è stato colpito da un infarto ed immediatamente è stato portato al pronto soccorso della clinica in Ziemssenstrasse, ma a nulla sono valse le misure di rianimazione.

Il malore che ha colpito Brehme all’improvviso gli è stato fatale, sconvolgendo i familiari e chi lo ha sempre apprezzato come uomo e come calciatore. Una perdita che qualcuno ha associato al vaccino anti-Covid, molti post sui social, soprattutto da parte dei soliti complottisti, fanno riferimento a tale vaccinazione. Chiaramente quando avvengono questi malori improvvisi, il più delle volte si tratta di attacchi cardiaci, c’è chi pensa ad una causa dettata dal vaccino.

Non ci sono informazioni che attestino come possa esserci effettivamente una correlazione tra il vaccino e questo malore improvviso. Pur non essendo più giovanissimo, Brehme era sano, non aveva una patologia grave. L’attacco cardiaco però si presenta spesso all’improvviso, senza alcuna avvisaglia, non per forza lo si può prevenire. Pensare quindi che sia stato il vaccino a poterlo causare, con la morte improvvisa di Andy Brehme, è sbagliato.

C’è chi continua a voler credere come ci sia sotto un complotto sulla questione del vaccino anti-Covid, ma nessuno studio scientifico ha effettivamente confermato come possa provocare reazione avverse all’organismo umano, causandone addirittura la morte. Ogni qual volta ci sono notizie di morti improvvise, inevitabilmente c’è chi pensa al vaccino.

Non deve essere però così, la morte di Brehme non ha nulla a che vedere con il vaccino. Purtroppo l’attacco cardiaco lo ha colpito senza possibilità di salvarsi. Insomma, non ha senso parlare della causa morte di Andy Brehme, citando a caso il vaccino e facendo confusione con Bremer della Juve

