Subito si sbilanciano su malattia e causa morte di Shawn Barber, ma non ci sono fonti

Alcuni utenti si stanno già sbilanciando su malattia e causa morte di Shawn Barber, ma senza avere fonti. La morte di Shawn Barber ha sconvolto il mondo dell’atletica e come sempre sono state fatte diverse illazioni sulle cause di questa prematura scomparsa. Ad appena 29 anni, il campione del mondo di salto con l’asta del 2015, si è spento nella sua casa in Texas per le complicazioni di precedenti problemi di salute.

Chiarimenti vari su malattia e causa morte di Shawn Barber: inutile avanzare strane tesi

Del resto, abbiamo vissuto una situazione simile di recente in un contesto che oggi presenta tante analogie. Proprio sulla malattia di Shawn Barber sono iniziate a circolare le prime notizie false, con diversi complottisti che hanno imputato tale prematura morte al vaccino. In realtà non è stata rivelata la malattia di cui soffriva Shawn Barber, né tantomeno cosa abbia poi provocato tale morte.

Ciò significa che tutto ciò che si sta leggendo in queste ore sul web sulla malattia e sulle cause della morte di Shawn Barber sono solo fake news. Non si conosce nulla a riguardo, c’è massimo riserbo su questa morte che ha dato un forte scossone al mondo dell’atletica. Parlare quindi di problemi di salute legati al vaccino è assolutamente sbagliato, ma si sa come i complottismi amino sguazzare in situazioni di questo genere, quando insomma ci sono morti che apparentemente sembrano inspiegabili.

Oltre all’oro conquistato ai mondiali di atletica di Pechino del 2015, Shawn Barber detiene ancora il record per il Canada come salto migliore di sei metri, raggiunto nel gennaio 2016. Aveva anche conquistato medaglie di bronzo e di argento nei Giochi del Commonwealth del 2014 e del 2018. Un ragazzo giovane che è arrivato subito al successo nel campo dell’atletica, ma la sua vita è stata stroncata a soli 29 anni per problemi di salute.

Vedremo se saranno date spiegazioni sulle cause della morte di Shawn Barber, ma sicuramente ciò che si sta leggendo sul web in queste ore, con un collegamento al vaccino, non è vero. Si attendono quindi informazioni ufficiali da parte della famiglia e dall’entourage dell’atleta scomparso. Dunque, serve privacy e rispetto, senza sbilanciarsi inutilmente a proposito di malattia e causa morte di Shawn Barber oggi, alla luce di quanto riportato dalle principali testate italiane.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.