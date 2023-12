Causa morte di Lee Sun-kyun, attore di Parasite: strane teorie su come è morto

Prendono piede strane ipotesi su causa morte di Lee Sun-kyun, attore di Parasite, visto che ci si sbilancia sul quesito “come è morto”. La notizia della morte dell’attore sudcoreano Lee Sun-kyun sta facendo il giro del web, con notizie che al momento non sono assolutamente accertate, soprattutto per quanto concerne le cause della morte.

Approfondiamo causa morte di Lee Sun-kyun, attore di Parasite: di nuovo particolari teorie su come è morto

Come avvenuto non molto tempo fa con Stefano Malchiodi, occorre molta prudenza. Cosa abbia provocato la morte di Lee Sun-kyun non è ancora chiaro. L’attore 48enne, vincitore agli Oscar 2020 per il film Parasite, stava affrontando un periodo complicato, era infatti indagato perché sospettato di fare uso di cannabis e altri farmaci psicotropi. In Corea infatti la vendita di cannabis è punibile con l’ergastolo.

Sono previste addirittura pene detentive per coloro che ritornano in Corea del Sud dopo aver consumato legalmente cannabis all’estero. Leggi severissime per l’uso di droghe e Lee Sun-kyun si è trovato coinvolto in questo scandalo che ha non poco macchiato la sua reputazione, tant’è che lo scorso ottobre aveva mostrato tutto il suo dispiacere alla stampa sudcoreana per tale vicenda.

Proprio per questo c’è chi pensa che l’attore sudcoreano abbia deciso di suicidarsi, una vergogna troppo grande per lui e per la sua famiglia, come evidenziano alcune notizie. In realtà si sta ancora indagando sulla causa della sua morte, per ora non sono state fornite spiegazioni certe a riguardo, si sa solo che è stato trovato senza vita all’interno di un veicolo nel centro della capitale Seul.

Vista la situazione complessa che stava vivendo, in molti pensano che Lee Sun-kyun abbia deciso di togliersi la vita. Con le indagini ancora in corso e l’autopsia, si potrà fare chiarezza sull’intera vicenda, ma ribadiamo il concetto di come tutto al momento sia ancora incerto. Dopo tale scandalo l’attore sudcoreano si è ritrovato senza più contratti pubblicitari e non poteva più apparire in televisione, sicuramente non era un periodo semplice da affrontare, dalla gloria per la vittoria dell’ambita statuetta dell’Oscar allo scandalo della droga.

Si attendono a questo punto solo le notizie ufficiali sulla causa della sua morte. Attenzione a quello che dite su causa morte di Lee Sun-kyun, attore di Parasite. Senza fonti, non alimentiamo le solite teorie su come è morto.

