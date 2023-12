Di cosa è morto Stefano Malchiodi: teorie infondate sulla malattia oggi

Ancora ci si chiede di cosa è morto Stefano Malchiodi, avendo preso piede teorie infondate sulla malattia oggi 22 dicembre. La morte di Stefano Malchiodi, giovane regista di appena 32 anni e vincitore di un David di Donatello, ha lasciato nello sconforto amici, parenti e chi ha avuto la fortuna di conoscerlo in questa sua breve vita. Una giovane perdita che ha immediatamente innescato il solito meccanismo social sulla ricerca di cause particolari che avrebbero portato alla morte di Stefano Malchiodi.

Capiamo di cosa è morto Stefano Malchiodi: teorie inutili sulla sua malattia oggi

Altra storia che crea parallelismi rispetto a quello che abbiamo scritto di recente su Andrea Barberi. Da quando è circolata la notizia della sua scomparsa, avvenuta il 19 dicembre in un ospedale di Roma, ecco che i soliti complottisti e no vax hanno diffuso voci di una causa legata al vaccino.

Purtroppo Stefano Malchiodi è stato stroncato da una malattia, sulla quale non sono ancora circolate voci ufficiale e che avrebbe provocato in lui un’embolia polmonare. Attualmente non si hanno notizie certe sulla causa della morte di Stefano Malchiodi, si sa solo che il giovane regista stava affrontando una malattia e che purtroppo gli è costata cara. In questo discorso quindi non c’entra assolutamente nulla la vicenda del vaccino, come invece qualcuno voglia far pensare sui vari social, pensando al solito complotto.

Purtroppo quando ci sono morti così premature si arriva a pensare a cause particolari, ma il problema è che le malattie gravi colpiscono a qualsiasi età e spesso le più dure da affrontare risultano essere fatali. Fate quindi attenzione se leggete sui social post legati al vaccino sulla prematura scomparsa di Stefano Malchiodi, si tratta infatti di false illazioni fatte dai soliti complottisti. Sarà la famiglia del giovane regista, se vorrà, a comunicare il tipo di malattia di cui soffriva Stefano.

Ora bisogna solo stringersi al dolore di coloro che lo hanno conosciuto e che hanno avuto modo di poter lavorare con lui, un talento del nostro cinema che purtroppo ci ha lasciato troppo presto. Resterà nei ricordi del cinema italiano per aver vinto un prestigioso David di Donatello. Dunque, basta alimentare tesi infondate quando ci si chiede “di cosa è morto Stefano Malchiodi”, citando la sua malattia.

