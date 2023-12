Infondate tesi su malattia e causa morte di Andrea Barberi: lo confondono pure con Barbieri

Anche oggi abbiamo evitabili tesi su malattia e causa morte di Andrea Barberi, mentre qualcuno lo confonde addirittura con il rugbista Andrea Barbieri. Il mondo dello sport si è svegliato questa mattina con una brutta notizia, la morte di Andrea Barberi ha infatti sconvolto il mondo dell’atletica. Barberi aveva appena 44 anni e purtroppo soffriva da tempo di una brutta malattia che gli è stata fatale.

Evitiamo di alimentare strane tesi su malattia e causa morte di Andrea Barberi: oggi lo confondono pure con Andrea Barbieri

Purtroppo, ci sono molte analogie rispetto a quanto riportato in questi giorni su Susanna Parigi. Questa è l’unica verità sulla morte di Andrea Barbieri, ma purtroppo quando si tratta di scomparse così precoci, ecco che subentrano altre congetture provenienti dal mondo dei complottisti e dei no vax. Stanno infatti circolando post riguardanti la morte di Andrea Barberi in riferimento al vaccino, come spesso accade in circostanze di questo tipo, ecco il proliferare di notizie e commenti che in realtà non c’entrano nulla con la verità.

Vari complottisti hanno insomma ipotizzato come il vaccino sia stata una delle cause che abbia provocato la scomparsa di Barberi, vista soprattutto la sua età piuttosto giovane. Si è cercato proprio di sfruttare questo particolare per diffondere notizie non vere sulla morte di Barberi. Il vaccino non c’entra nulla, non ha scatenato nessun tipo di reazione all’interno dell’organismo dell’ex primatista italiano dei 400 metri, provocandone poi la morte.

Andrea Barberi era malato da tempo, come riporta anche la Gazzetta dello Sport. Una malattia che non è riuscito a sconfiggere e che alla fine ha avuto la meglio su di lui. Nessuno ha vinto tanti titoli italiani nei 400 metri (otto consecutivi all’aperto dal 2001, due al coperto) e per venticinque volte ha indossato la maglia della Nazionale, anche in tre edizioni dei Mondiali come Barberi. Un atleta a tutti gli effetti che per dieci anni è stato primatista italiano del giro di pista.

L’Italia quindi piange uno sportivo che ha portato in alto i colori azzurri nel mondo dell’atletica, Andrea Barberi aveva solo 44 anni e lascia un vuoto grande nelle persone che lo hanno amato e lo hanno sostenuto in questi anni. Attenzione quindi alle notizie false su questa morte, qui il vaccino non c’entra nulla. Insomma, senza fonti alle spalle occorrerebbe fermare i post su malattia e causa morte di Andrea Barberi, senza dimenticare quelli che lo confondono con il giocatore di rugby Andrea Barbieri.

