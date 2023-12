Pessime uscite su causa morte di Susanna Parigi oggi: speculazioni sulla sua malattia

Stiamo purtroppo fronteggiando in queste ore le solite ed evitabili pessime uscite a proposito della causa morte di Susanna Parigi. Una serie di post, diffusi soprattutto su Facebook e Twitter (ora conosciuto come “X”), che a conti fatti alimentano poco eleganti speculazioni sulla sua malattia. Dalla pandemia in poi, infatti, quando una persona più o meno famosa passa a miglior vita, abbiamo immediatamente il partito di coloro che sono sempre pronti a sfruttare un avvenimento per portare avanti le proprie tesi su determinati argomenti.

Zero fonti in merito alle uscite su causa morte di Susanna Parigi oggi: speculazioni ampiamente evitabili sulla sua malattia

Storia che, almeno all’apparenza, ha molto in comune con quella di Alberto Antonini. Anche questa importante figura per il mondo Ferrari, infatti, di recente è passata a miglior vita e come avvenuto con l’artista hanno preso piede sui social le solite polemiche che risultano poco rispettose per il dolore di queste famiglie. Ne abbiamo parlato non molto tempo fa sul nostro sito. Nonostante i nostri interventi su tematiche connesse al vaccino Covid, il partito dei NoVax è sempre in agguato.

Per farvela breve, se parliamo di uscite evitabili su causa morte di Susanna Parigi oggi, tutto è connesso alle solite speculazioni sulla sua malattia. Nonostante se ne sia andata per un brutto male non specificato e mai reso pubblico dalla sua famiglia, abbiamo i soliti utenti pronti a garantire che le condizioni di salute della cantautrice sarebbero peggiorate in seguito alla vaccinazione anti Covid. Il tutto, nonostante sia impossibile dimostrare questa tesi.

Una consuetudine di cui faremmo volentieri a meno, ma per rispetto nei confronti della sua famiglia, abbiamo deciso di intervenire. Allo stato attuale, infatti, sappiamo pochissimo su causa morte di Susanna Parigi. Di sicuro, gli ultimi mesi di vita sono stati caratterizzati dall’inevitabile progressione della malattia

