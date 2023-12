Solite speculazioni sulla malattia di Alberto Antonini dopo la perdita per la Ferrari

Ancora una volta speculazioni sulla malattia di Alberto Antonini, dopo la perdita che ha colpito il mondo Ferrari di recente. La morte di Alberto Antonini, giornalista di Formula 1 che ha lavorato per importanti testate del nostro Paese, è arrivata dopo una brutta malattia. Spentosi all’età di 62 anni, Antonini ha avuto una brillante carriera come giornalista, lavorando per Auto Sprint, Corriere della Sera, Sky e Formula Passion, ma è stato anche portavoce Ferrari dal 2014 al 2019.

Mettiamo da parte le speculazioni sulla malattia di Alberto Antonini dopo la perdita per l’universo Ferrari

Situazione che, purtroppo, ricorda molto quella trattata alcune settimane fa con Anna Kanakis. Un personaggio molto conosciuto nel mondo delle quattro ruote, in molti erano a conoscenza della sua patologia, ma come spesso accade in questi casi c’è chi pensa sempre a diffondere notizie false. La morte di Alberto Antonini ha infatti scatenato la solita diatriba social sui vaccini, con diversi utenti che hanno associato la sua malattia proprio alle vaccinazioni a cui la popolazione italiana si è sottoposta nel periodo più terribile del Covid.

I soliti no vax e complottisti hanno approfittato di questa notizia tragica, per diffondere le solite notizie senza fonti riguardanti il vaccino. La morte di Alberto Antonini non c’entra assolutamente nulla con i vaccini, purtroppo il giornalista sportivo soffriva da tempo di un brutto male che non è riuscito a sconfiggere.

Non bisogna quindi assecondare queste notizie false che stanno circolando sulla morte di Alberto Antonini, qui il vaccino non è stato assolutamente la causa scatenante di questa prematura scomparsa. O, quantomeno, non ci sono prove a supporto di questa tesi. Meglio ribadire tale concetto e stringersi più che altro intorno al dolore della sua famiglia e di tutte le persone che hanno avuto modo di conoscere il giornalista di Formula Uno.

Tanti i personaggi di questo mondo hanno voluto omaggiare la grande persona che era Alberto, con messaggi di cordoglio e di affetto verso i suoi cari. Il mondo del giornalismo ha perso un uomo di sport, preparato e soprattutto umile come ha voluto sottolineare il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene. Basta speculare su questa morte con false notizie messe in giro dai soliti complottisti. Insomma, smettiamola con le insopportabili speculazioni sulla malattia di Alberto Antonini dopo la perdita per la Ferrari

