“Studenti valutati in base alla razza”, la bufala su una scuola dell’Illinois

“Studenti valutati in base alla razza“, questo è quanto sostenuto in un articolo pubblicato su West Cook News il 30 maggio 2022. Questo singolare criterio di valutazione, nell’articolo, viene attribuito alla Oak Park and River Forest High School (OPRF), nell’Illinois. Gli autori dell’articolo indicano come fonte una diapositiva estratta da una serie di slide in cui il personale delinea gli obbiettivi dell’Istituto.

Nella slide della scuola, a pagina 9, leggiamo: “Traditional grading practices perpetuate inequities and intensify the opportunity gap”, ovvero: “Le pratiche di valutazione tradizionali perpetuano le disuguaglianze e intensificano il divario di opportunità”.

Eppure, come sottolineano i colleghi di AFP Check, in nessuna delle diapositive mostrate compaiono riferimenti alla “razza” degli studenti. A seguito dell’articolo pubblicato da West Cook News l’Istituto è stato raggiunto da pesanti polemiche, per questo i vertici sono dovuti intervenire con un comunicato stampa pubblicato sul sito della scuola il 31 maggio.

L’OPRFHS non ha, né ha mai avuto un piano per classificare gli studenti in modo diverso in base alla razza. L’articolo contiene una serie di affermazioni fuorvianti e imprecise. L’errata caratterizzazione dell’articolo della riunione del Consiglio è spiacevole e ha causato un’inutile confusione.

Di più: l’incontro incriminato è stato trasmesso in diretta su YouTube e il video è disponibile sulla piattaforma.

Possiamo notare che la sovrintendente per l’apprendimento degli studenti, Laurie Fiorenza, ha parlato di “filosofia di valutazione equa”, tutt’altro che fondata sull’etnia degli studenti.

L’espressione “valutazione equa” è stata fraintesa, per questo è intervenuto Ralph Martire del consiglio scolastico, che ha spiegato che si tratterebbe di “determinare se uno studente ha padroneggiato il contenuto accademico”. Addirittura, durante l’incontro non sono emersi i dettagli sull’impegno della scuola nel migliorare i criteri di valutazione.

In questo documento firmato da Laurie Fiorenza, piuttosto, si propone un lavoro di gruppo tra insegnanti e amministratori della scuola per perfezionare gli obbiettivi.

Sempre AFP fa notare che West Cook News è una testata finanziata da organizzazioni politiche repubblicane vicine alle forze conservatrici. Dettagli, questi, che sono emersi anche da un’inchiesta del New York Times. Non si tratta, dunque, di informazione imparziale.

La notizia sugli studenti valutati in base alla razza nell’Illinois è dunque un’interpretazione di West Cook News smentita dallo stesso Istituto.

