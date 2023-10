Striscia la Notizia chiude per aver trasmesso il fuori onda di Andrea Giambruno: zero fonti oggi

Si torna a parlare di una notizia che circola da tempo sul web, con tanto di post che titolano “Striscia la Notizia chiude“. Questa volta, però, non si parla tanto di ascolti, quanto di un servizio mandato in onda nel corso delle ultime ore su Andrea Giambruno, a proposito del fuori onda che ha indotto la Premier Giorga Meloni a lasciare il suo compagno. A dirla tutta, a questa vicenda abbiamo già dedicato un primo approfondimento in mattinata, visto che corrono voci evidentemente frettolose sulle sorti del giornalista.

Voci secondo cui Striscia la Notizia chiude per aver trasmesso il fuori onda di Andrea Giambruno: nessuna fonte per ora

C’è chi dice che Andrea Giambruno sia già stato licenziato da Mediaset, con una chiara scelta di Pier Silvio Berlusconi che sta provando a dare una nuova impronta all’azienda. Allo stato attuale, però, non ci sono conferme in merito, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali che arriveranno solo nelle prossime ore o nei giorni a seguire. Dunque, come ribadito con il nostro articolo, inutile alimentare voci di corridoio che al momento non trovano riscontri.

Da dove nasce la voce secondo cui Striscia la Notizia chiude? Come tutti sanno, ha fatto molto discutere il video del fuori onda di Andrea Giambruno, disponibile anche sul sito ufficiale della trasmissione di Canale 5, con le avances non troppo velate dell’ormai ex compagno di Giorgia Meloni nei confronti di una giornalista presente in studio. Il suo approccio, evidentemente troppo esplicito, ha portato poi alla rottura dei due, ufficializzata dalla leader di Fratelli d’Italia nella mattinata di venerdì con un post pubblicato sui social.

Tutte le indiscrezioni di queste ore non sono confermate, a maggior ragione quelle inerenti una trasmissione che viaggia ancora spedita. Dunque, i rumors “Striscia la Notizia chiude” per aver trasmesso il fuori onda di Andrea Giambruno al momento risultano senza fonti.

