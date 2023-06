Strane voci sull’attore Jet Li morto per una brutta malattia oggi: alcune rassicurazioni

Stanno circolando proprio in queste ore alcune indiscrezioni a proposito dell’attore Jet Li morto per una brutta malattia. Un fulmine a ciel sereno oggi per tanti fan, al punto che occorron alcune rassicurazioni per il pubblico. Una situazione che, almeno in parte, ricorda quella trattata nella giornata di ieri con Roberto Da Crema, in relazione al pezzo che abbiamo pubblicato ieri. Se con il volto noto delle televendite ci siamo limitati a parlare di titoli palesemente clickbait, in questo frangente è molto più semplice leggere la questione.

Occorre spegnere i rumors sull’attore Jet Li morto per una brutta malattia oggi: tutte le rassicurazioni del caso

Una volta letti alcuni post sui social, ho provato a capire se fossero fondate le voci relative alll’attore Jet Li morto, anche perché in questi anni nessuno ha mai parlato di una brutta malattia per lui fino ad oggi. Attraverso un recente report pubblicato da Eurodoc, nello specifico, possiamo smentire le indiscrezioni di oggi, in quanto non ci sono fonti a supporto delle tesi secondo cui l’uomo sia passato a miglior vita.

Per farvela breve, Jet Li non è apparso in pubblico per molto tempo e diverse fonti soprattutto negli Stati Uniti si sono chiesti dove fosse finito Jet Li. A tal proposito, qualcuno ha incoscientemente riportato che Jet Li sia morto a causa di una malattia improvvisa. Alcuni media stranieri, poi, non contenti hanno scritto che Jet Li sarebbe morto a casusa del cancro alla gola. Come accennato, ad oggi non ci sono prove a supporto di queste dicerie.

A quanto pare, la notizia della morte di Jet Li ha iniziato a circolare online nel marzo 2023, ma l’attore e artista marziale cinese non è morto. Non ci sono agenzie di stampa o comunicati della famiglia sufficienti per temere il peggio.

Ad oggi, l’unico documento è offerto dal South China Morning Post, secondo il famoso attore soffre di ipertiroidismo, una condizione che accelera il metabolismo del corpo e se non trattata può portare a gravi conseguenze per l’attore. Troppo poco per parlare di Jet Li morto oggi.

