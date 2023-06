Tocca a Roberto Da Crema essere morto per finta: bufala anche sul Baffo

Ci sono segnalazioni secondo cui sarebbe arrivato il turno di Roberto Da Crema morto per finta, considerando il fatto che da alcune ore circolano voci sulla tragica fine del cosiddetto Baffo. Come stanno le cose? Fondamentalmente, siamo al cospetto di una situazione molto simile rispetto a quella che abbiamo trattato nel corso del fine settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle, a proposito della presunta fine di Arrigo Sacchi. Non poche, effettivamente, le analogie tra le due storie.

Pare essere arrivato il turno di Roberto Da Crema morto per finta: circola la bufala anche sul Baffo

Senza girarci troppo attorno, la questione relativa a Roberto Da Crema morto per finta nasce dai soliti titoli clickbait. Qualcuno (a dirla tutta, i soliti noti) ha “pensato bene” di sfruttare al massimo la solita espressione “addio” per parlare del suo brusco allontanamento dal mondo della tv. Il volto noto della televisione italiana, diventato popolare soprattutto negli anni ’90 con le sue televendite senza fiato, da tempo non è più coinvolto in ulteriori progetti delle principali emittenti.

Dando l’addio alla sua figura, alcune fonti stanno lasciando intendere che sia vero l’annuncio su Roberto Da Crema morto, salvo poi scoprire che la bufala sui finti decessi abbia colpito anche il Baffo. Come accennato in precedenza, solo tutti gli approfondimenti del caso fanno emergere che tutto ruoti attorno alla sua decisione di darsi al mondo della pesca, per puro divertimento. Anche perché l’ex venditore si guadagna da vivere come dipendente nell’azienda creata e gestita dai figli.

Storie del genere vengono a galla quasi con cadenza quotidiana ormai, a testimonianza del fatto che il livello del giornalismo web in alcuni casi abbia ormai toccato il punto più basso dalla sua nascita. Ricordate, dunque, che è finta la voce su Roberto Da Crema morto, in relazione alle sorti del Baffo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.