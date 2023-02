Strane tesi sul significato di Due Vite, la canzone di Marco Mengoni a Sanremo 2023

Stanno prendendo piede in queste ore strane tesi per quanto riguarda il significato di Due Vite, la canzone che è stata presentata da Marco Mengoni al Festival di Sanremo 2023 e che, a quanto pare, rischia di fargli vincere a mani basse l’edizione della rassegna canora che volgerà al termine questa sera. Qualcuno, infatti, pensa che il testo del pezzo in questione sia in qualche modo collegato a quanto vi abbiamo riportato nella giornata di ieri con un altro articolo, in merito alla vita privata dell’artista.

Necessari dei chiarimenti sul significato di Due Vite, la canzone che Marco Mengoni ha presentato al Festival di Sanremo 2023

Ricordando a tutti che Marco Mengoni non abbia mai parlato pubblicamente di un fantomatico compagno, visto che ancora oggi qualcuno afferma sia gay senza una dichiarazione ufficiale del diretto interessato, i voli pindarici sono sempre dietro l’angolo. E così qualcuno pensa che il significato di Due Vite sia un messaggio implicito che lo stesso cantante ha mandato a tutti per annunciare al mondo la propria omosessualità.

Così non è, perché il significato di Due Vite in realtà ci rimanda a ben altri concetti. Già, perché fondamentalmente non racconta neppure una storia d’amore, ma un viaggio introspettivo, con le varie sfaccettature del proprio “Io”. Insomma, un invito ad affrontare la vita, godendosi realmente ogni attimo, ma anche per conoscere meglio sé stessi, senza alcun rimando ad aspetti della vita di Marco Mengoni che vengono dati per scontati. Il tutto con troppa facilità e banalità da parte del pubblico.

Alla luce di queste considerazioni, è fondamentale andare più a fondo nell’analisi del significato di Due Vite, la canzone di Marco Mengoni a Sanremo 2023 che a detta di molti è destinata a conquistare la vittoria finale nella notte tra sabato e domenica.

