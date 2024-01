Strane teorie su causa morte di Alec Musser, apparso in ‘Un weekend da bamboccioni’

Tocca ancora una volta fornire una risposta, quantomeno preliminare, a coloro che si sbilanciano su un fatto di cronaca, visto che in queste ore la mente viaggia senza limiti di fantasia per quanto concerne la causa della morte di Alec Musser. Attore con ruoli secondari anche in pellicole famose, come nel caso di ‘Un weekend da bamboccioni‘ (con Adam Sandler), oltre che modello, purtroppo ci ha lasciati nel corso delle ultime ore per imprecisate ragioni. Eppure, in tanti sui social ed in giro per il mondo si stanno sbilanciando sotto questo punto di vista.

Solite teorie su causa morte di Alec Musser, conosciuto per l’apparizione in ‘Un weekend da bamboccioni’

Non è certo la prima volta che questo accade, come abbiamo avuto modo di osservare in settimana con un approfondimento su Adam Jendoubi. Molto spesso, i parenti stretti di queste persone che vengono a mancare in modo improvviso preferiscono non rilasciare ulteriori dichiarazioni e dettagli in merito alle cause di un decesso. Si tratta di una rispettabilissima scelta di privacy, non essendo tenute a scendere in dettagli, ma questo evidentemente non frena chi è sempre pronto a ribadire determinate teorie. A costo di speculare su notizie di cronaca.

E così si apprende da fonti americane autorevoli che non siano note le cause della morte di Alec Musser. In pratica, secondo TMZ, la fidanzata dell’attore, Paige Press, ha dichiarato che Musser sia morto venerdì sera nella sua casa di Del Mar, in California. Allo stesso tempo, anche suo zio Robert ha confermato la morte di suo nipote. Tuttavia, né lui né la stampa hanno voluto approfondire le circostanze o la causa esatta.

La vicenda per ora si chiude qui, motivo per il quale tutti coloro che si sbilanciano sulla causa della morte di Alec Musser dovrebbero scegliere la strada del silenzio, invece di incolpare malori improvvisi dovuti al vaccino Covid senza uno straccio di prova. Insomma, occorre più rispetto in questi casi. Nel frattempo, è arrivato anche il messaggio di cordoglio dello stesso Adam Sandler, protagonista proprio di “Un weekend da bamboccioni”.

