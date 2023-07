Strane teorie su Andrea Delogu ed il fidanzato Luigi Bruno verso TIM Summer Hits

Decisamente strane e bizzarre le teorie che stanno prendendo nuovamente piede sui social oggi 16 luglio, in merito ad Andrea Delogu ed al fidanzato Luigi Bruno, come molti sanno di 16 anni più giovane. Un po’ come avvenuto alcune settimane fa con Valeria Marini, a cavallo di un appuntamento televisivo (in questo caso la nuova puntata di TIM Summer Hits) vengono sfornate notizie totalmente prive di fonti che hanno il forte sapore di fake news. Vediamo di cosa si tratta.

Stop alle bizzarre teorie su Andrea Delogu ed il fidanzato Luigi Bruno verso TIM Summer Hits

Quali sono le notizie prive di riscontri che qualcuno sta rilanciando sui social da un po’ di tempo a questa parte? Più che news, come riportato nel titolo del nostro articolo potremmo parlare effettivamente di bizzarre teorie su Andrea Delogu ed il fidanzato Luigi Bruno, in vista della puntata di domenica in programma per l’evento TIM Summer Hits. In tanti sanno che la conduttrice debba fare i conti con un problema di salute come la dislessia, mentre si fa molta fatica a comprendere chi associa questo disturbo alla sua vita privata.

In pratica, sui social si vocifera in alcuni commenti che ci sarebbero gli effetti della patologia tra le cause della separazione con Francesco Montanari, l’attore che la stessa Andrea Delogu ha sposato nel 2016 prima del divorzio avvenuto nel 2020. Una storia che ha dell’incredibile e che sottolinea per l’ennesima volta come i social siano spesso e volentieri senza controllo per chi non sa farne un uso intelligente.

Dal nostro punto di vista, possiamo soltanto smentire che possano esserci connessioni tra le due cose, invitando tutti a darci un taglio con queste fantasiose teorie su Andrea Delogu ed il fidanzato Luigi Bruno verso TIM Summer Hits, al netto della differenza di età tra i due che è molto evidente

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.