Stefano Puzzer è positivo al Covid, l’annuncio sui social: “Non sono felice, ma non molliamo”

Stefano Puzzer è positivo al Covid. La notizia arriva dal diretto interessato che ha informato i suoi follower sui social con un video di circa 3 minuti. Puzzer si è reso celebre come leader delle proteste al Varco 4 del Porto di Trieste che nel mese di ottobre avevano manifestato contro il green pass.

Nel video Stefano Puzzer racconta di accusare “la classica influenza di questi periodi” ma di essersi sottoposto a tampone dopo aver scoperto che la moglie era positiva al Covid. Ora sia lui che la moglie dovranno restare in quarantena per 10 giorni.

Puzzer precisa che non sarà questa positività al Covid a fargli ottenere il green pass, in quanto ne è già in possesso dal 15 ottobre ma “non l’ho mai usato prima né lo userò più avanti”. Puzzer, ancora, racconta di star assumendo le “cure domiciliari, dal Fluimucil al Brufen al Macladin, le vitamine C, D, lo sciroppo Bisolvon, abbiamo tutto”.

Per via della quarantena Stefano Puzzer non potrà partecipare alle proteste organizzate in più parti d’Italia contro il Covid per cui “seguirò da casa” perché “la gente come noi non molla mai, e guai se molla”.

