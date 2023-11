Stavolta niente truffa Trenitalia Black Friday 2023: l’unica offerta confermata

Lecito essere scettici con truffa Trenitalia Black Friday 2023, a maggior ragione dopo che vi abbiamo messo in guardia durante lo scorso fine settimana con un altro articolo. Tuttavia, in occasione delle offerte che tutti i principali marchi riservano ai propri utenti in occasione di questa ricorrenza, ci sono anche le proposte autentiche che possono fare la differenza agli degli utenti. In questo caso, con un occhio particolare riservato a chi è solito spostarsi in treno.

Nessuna truffa Trenitalia Black Friday 2023 questa volta: la promozione ufficiale

Quali sono, in questi giorni, le caratteristiche definitive dalla promozione che rappresenta la miglior risposta possibile alla truffa Trenitalia Black Friday 2023 citata in precedenza? Come riporta il sito ufficiale dell’azienda, si tratta di uno sconto del 30% sulle tariffe Super Economy, Speciale Frecce e FrecciaDAYS. Gli utenti interessati alla promozione non dovranno fare altro che applicare il codice BLACKFRIDAY23.

Trenitalia rammenta che il codice sarà valido fino alle 9 di lunedì 27 novembre. Al contempo, chi lo scarica avrà modo di utilizzarlo per viaggiare dal 13 dicembre 2023 al 3 marzo 2024 sui treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. A questa offerta, poi, si aggiunge quella che è stata rinominata “Italia in Tour 5 giorni“. In questo caso, parliamo di un’iniziativa commerciale per adulti e ragazzi con uno sconto del 50%, con maggiori dettagli disponibili sempre nel sito ufficiale.

Sono queste le uniche offerte di Trenitalia che dovete prendere in considerazione in occasione di eventi come il Black Friday ed il Cyber Monday. Tutte le altre, non sono associabili a questo brand. Insomma, se da un lato è giustissimo stare alla larga dalla truffa Trenitalia Black Friday 2023, come vi abbiamo segnalato poco meno di una settimana fa con un altro approfondimento, al contempo sarebbe un peccato perdersi promozioni ufficiali pensando possa trattarsi di un altro tentativo di malintenzionati. Occhi aperti, comunque, nei prossimi giorni.

