Spopola la truffa Trenitalia Black Friday, ma ora sappiamo come riconoscerla

Ci sono tantissime segnalazioni in merito alla truffa Trenitalia Black Friday, anche se ora sappiamo quantomeno come riconoscerla, grazie ad alcune informazioni che abbiamo raccolto nel corso delle ultime ore. Andiamo con ordine, nella speranza che nel corso dei prossimi dieci giorni, fino all’evento che culminerà con le offerte di fine novembre, non ci siano troppe vittime qua e là nel nostro Paese. Solo condividendo questi allarmi si potranno evitare errori madornali.

Gira tanto oggi la truffa Trenitalia Black Friday: alcuni segnali per poterla riconoscere

Se da un lato in passato ci siamo soffermati su questo brand soprattutto per disservizi al sito ufficiale, come abbiamo notato con un altro pezzo pubblicato non molto tempo fa, al contempo occore fare molta attenzione anche ai malintenzionati. Già, perché stando ai test che abbiamo fatto in giornata, effettivamente questi soggetti sono stati in grado di ricreare un sito “terzo” che richiama in tutto e per tutto quell’originale, traendo così in inganno soprattutto il pubblico meno esperto.

Ora, se da un lato sta spopolando la truffa Trenitalia Black Friday, come accennato ad inizio articolo ci sono chiari segnali che possono aiutare tutti a riconoscerla. Partiamo dal presupposto che solo il dominio ufficiale dell’azienda, facilmente raggiungibile per i potenziali acquirenti, rappresenti la garanzia di autorevolezza e sicurezza che ci mette a riparo da cattive sorprese. Secondo la Polizia Postale, poi, pare che il form dove si inseriscono i dati sia in inglese. Dettaglio questo che deve farci scattare un alert mentale, essendo il sito di Trenitalia in italiano.

Difficile aggiungere di più in merito alla virale truffa Trenitalia Black Friday. Sperando che le autorità riescano a bloccare prima possibile il dominio incriminato, ora sappiamo come riconoscerla facendo attenzione ad un paio di dettagli. Occhio a non inserire i dati della vostra carta di credito dopo aver visto strani annunci su Facebook o WhatsApp.

