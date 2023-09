Non funziona il sito Trenitalia insieme all’app oggi: cosa sta succedendo

Ci sono numerose segnalazioni in questi minuti, tramite le quali possiamo confermare che non funziona il sito Trenitalia insieme all’app ufficiale del noto brand. Se da un lato in passato ci siamo concentrati soprattutto sugli scioperi e sulle corse garantite agli utenti, oggi 24 settembre è importante provare a capire cosa stia succedendo a chi prova a collegarsi alle piattaforme di riferimento. A dirla tutta, parlare di un vero e proprio down appare un tantino frettoloso in questi minuti.

Oggi non funziona il sito Trenitalia insieme all’app: cosa sta succedendo in Italia

A dire il vero, i test che abbiamo condotto forniscono risultati che non aiutano a fare chiarezza. Già, perché in alcuni momento in effetti non funziona il sito Trenitalia insieme all’app, mentre in altri appare tutto regolare. Dunque, se vi state chiedendo cosa sta succedendo, al momento è impossibile emettere sentenze. Soprattutto in relazione a chi si sta sbilanciando nel parlare di attacco hacker. Occorre portare pazienza, in attesa che tutto venga ripristinato o che quantomeno ci vengano forniti riscontri ufficiali direttamente dall’azienda.

Per completare il discorso, potremmo dire che ci sono numerose segnalazioni anche all’interno di Down Detector, ma al momento è impossibile nutrire certezze per coloro che vogliono capirci qualcosa di più. Non funziona il sito Trenitalia ed in alcuni momenti neppure l’app, ma allo stato attuale non si hanno particolari elementi di analisi coi quali possiamo emettere sentenze.

Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori informazioni in merito, tramite le quali potremo fare chiarezza su quanto avvenuto nella mattinata di domenica. Nel frattempo, se anche a voi non funziona il sito Trenitalia insieme all’app, potete prendere atto di non essere gli unici a riscontrare problemi di questo tipo in Italia.

