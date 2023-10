State alla larga dalla finta mail Agenzia delle Entrate per una fantomatica riscossione

C’è una nuova mail Agenzia delle Entrate da cancellare immediatamente. Ce l’avete segnalata in tanti queta mattina. Fate attenzione ad una truffa che sta circolando in questi giorni via mail e che riguarda una presunta ricevuta di pagamento dall’Agenzia delle Entrate. Questa volta si tratta di una nuova campagna di phishing che vede coinvolti tantissimi utenti italiani e come sempre accade in questi casi è opportuno non aprire mai la mail sospetta.

Occorre stare alla larga dalla finta mail Agenzia delle Entrate per una finta riscossione a noi destinata

In sostanza, non ci sono solo disservizi come quelli trattati in passato. In questa ennesima mail truffa si evidenzia una ricevuta di pagamento effettuato sul portale dell’Agenzia delle Entrate, ma qualcuno potrebbe cadere in tentazione visto come si sfrutta l’immagine dell’ente istituzionale. Sono tanti i contribuenti che stanno facendo i conti con questa mail truffa, si tratta di un messaggio automatico con oggetto ricevuta di pagamento dall’Agenzia delle Entrate.

Al suo interno c’è un allegato, questo non è altro che un software malevolo in grado di sottrarre password, cronologia e cookie dei browser, credenziali dei wallet di criptovalute e di vari client di posta elettronica. Non bisogna scaricare il file, ma è consigliabile non aprire nemmeno la mail appena si legge come oggetto quanto scritto in precedenza.

Purtroppo in molti si lasciano ingannare dall’immagine presente all’interno di questa mail truffa, che risulta essere proprio il logo dell’Agenzia delle Entrate, pensando insomma come sia un messaggio veritiero. Visto come in questi giorni siano state tante le segnalazioni su questa truffa, la stessa Amministrazione finanziaria è intervenuta in prima persona per mettere in guardia i contribuenti su questa mail truffa relativa alla ricevuta di pagamento dall’Agenzia delle Entrate.

In pratica, è così apparso un avviso in cui si invita a non aprire e non cliccare su alcun tipo di link ricevuto tramite mail proprio con il logo dell’ente istituzionale. Non è la prima volta che il nome dell’Agenzia delle Entrate si ritrova ad essere sfruttato da malintenzionati del web che cercano di sottrarre dati sensibili a diversi utenti. Fate quindi molta attenzione alle mail ricevute in questi giorni, il consiglio è di eliminare subito quelle sospette. Cancellate oggi stesso la finta mail Agenzia delle Entrate con falsa riscossione in arrivo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.