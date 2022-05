Il sito dell’Agenzia delle Entrate non funziona su modifica al 730 precompilato: replica ufficiale

Tiene banco in queste ore il sito dell’Agenzia delle Entrate che non funziona, in riferimento alla modifica del 730 precompilato. A partire da oggi 31 maggio, infatti, dovrebbe essere possibile procedere con l’operazione, in modo tale da rispettare le scadenze imposte dalle attuali normative. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di osservare alcuni giorni fa, ci sono imprevisti per il pubblico. Nulla di irreparabile, se pensiamo al fatto che in questi minuti sia arrivata anche una risposta ufficiale da parte dello staff che si occupa della gestione dei social.

Cosa sappiamo sul sito dell’Agenzia delle Entrate non funziona su modifica al 730 precompilato

Quali sono le informazioni in questo momento disponibili per quanto concerne il sito dell’Agenzia delle Entrate non funziona, in relazione alla modifica al 730 precompilato? Analizzando bene la pagina Facebook della stessa agenzia, siamo risaliti ad una replica ufficiale che quantomeno getta un po’ di acqua sul fuoco. Auspicando che la questione sia risolta in modo definitivo nella giornata di oggi 31 maggio, per ora dobbiamo rifarci al virgolettato che segue:

“Buongiorno a tutti, vi confermiamo che nel corso della giornata di oggi sarà attivata la funzionalità di modifica e invio della precompilata. Appena sarà possibile modificare e inviare la dichiarazione, ne daremo notizia anche qui con un post sulla pagina Facebook istituzionale. Vi teniamo aggiornati. Grazie della collaborazione“.

Al di là delle segnalazioni riguardanti il sito dell’Agenzia delle Entrate non funziona, per quanto concerne coloro che vorrebbero procedere con la modifica al 730 precompilato, ci sono anche altre lamentele: “Come al solito i servizi telematici non funzionano, stamattina non era disponibile il servizio per il 730 precompilato, adesso neanche si riesce a connettersi“.

C’è anche chi inquadra la situazione in modo più generico: “Perdonate, alle ore 14 ancora nulla, dovete dirci a che ora sarà possibile modificare i dati e darci anche assicurazioni sui rimborsi di luglio, giocate con i soldi delle persone”. A breve, comunque, potremo archiviare i problemi al sito dell’Agenzia delle Entrate non funziona su modifica al 730 precompilato.

