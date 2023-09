Stanno tornando i finti SMS Europa Factor SPA: non cascateci oggi

Massima attenzione al ritorno degli SMS Europa Factor SPA. Attenzione alla nuova ondata di SMS Europa Factor SPA che sta avvenendo in questi giorni e che già in passato ha visto la sua comparsa in Italia. Si tratta del solito metodo per adocchiare qualche utente meno attento per dar vita ad una probabile truffa. Ormai è chiaro come sia necessario prestare massima attenzione quando sul proprio smartphone arrivano SMS sospetti.

Pare stiano tornando gli SMS Europa Factor SPA: occorre fare molta attenzione oggi

Dunque, ancora SMS, ma un caso diverso rispetto a quello di fantomatici dottori trattato pochi giorni fa. La maggior parte delle truffe viene realizzata in questo modo alquanto banale e che purtroppo coinvolge la cerchia più anziana degli utenti italiani. L’SMS Europa Factor SPA funziona apparentemente come tutti gli altri messaggi ingannevoli e per questo bisogna fare molta attenzione. Le segnalazioni a riguardo sono tante, ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Parliamo di tentativo di truffa che si basa su un link o un numero da chiamare per questioni legate alla propria posizione amministrativa. L’SMS Europa Factor SPA spinge l’utente a contattare un numero perché qualche utenza non è stata pagata, o c’è stato qualche problema legato proprio ad un contratto ENEL e così via. In molti tendono a credere che effettivamente ci sia qualcosa che non va relativo ad una particolare utenza ed ecco che ci si lascia coinvolgere all’interno di tale truffa.

Chi chiama il numero inserito all’interno di questo SMS Europa Factor SPA potrebbe incappare quindi in una truffa a tutti gli effetti, vendendo ad esempio il credito della propria SIM prosciugato o addirittura ritrovarsi ad iscriversi ad un abbonamento. Non si tratta invece di un malware, perché non c’è un particolare pacchetto da dover scaricare ed installare sul proprio smartphone.

Bisogna quindi fare molta attenzione alla tipologia di messaggi che arrivano sul proprio smartphone, in questi giorni è ritornato in auge l’SMS Europa Factor SPA, tra l’altro azienda di recupero crediti che realmente esiste e che ha preso le distanze da questa truffa. Insomma, state alla larga dagli SMS Europa Factor SPA.

