Sta tornando la bufala su Ezio Greggio morto dopo essere stato malato

Stiamo ricevendo diverse segnalazioni, in queste ore, in merito al ritorno della bufala su Ezio Greggio morto, dopo essere stato malato a lungo. Non si tratta di un inedito in senso assoluto, se pensiamo che nel 2022 abbiamo già trattato una storia del genere sul nostro sito come si può osservare all’interno del nostro database. Purtroppo, sempre più spesso tornano a galla voci del tutto prive di fonti su personaggi famosi, con il solo intento di ottenere click in modo poco etico.

Va smentita con forza la bufala su Ezio Greggio morto dopo essere stato malato per diverso tempo

Dunque, senza girarci troppo intorno possiamo smentire in modo secco tutte le indiscrezioni di queste ore che citano la bufala su Ezio Greggio morto dopo essere stato malato per diversi mesi. Possibile che la voce abbia preso piede tramite un video su YouTube, essendo questo il nuovo canale dove i soliti noti provano a portare a casa qualche click facile, tramite utenti che tendono a credere a tutto. Del resto, questa è la tendenza che ha preso piede nel 2023.

Dal nostro punto di vista, in ogni caso, è fondamentale smentire qualsiasi indiscrezione che parla di di Ezio Greggio morto dopo essere stato malato. Tra le altre cose, non viene neppure citata la patologia che avrebbe portato al finto e tragico annuncio di oggi. Come sempre avviene in queste circostanze, consigliamo ai nostri lettori di rifarsi alle principali agenzie di stampa in Italia, o ai canali social dei diretti interessati. Al loro interno, nessuna menzione in merito alle condizioni del conduttore ed attore.

Vedremo quale sarà la prossima fake news a tema, ma per ora ci limitiamo ad etichettare con “bufala” i rumors inerenti Ezio Greggio morto. Non risulta sia malato e, a maggior ragione, non è certo passato a miglior vita al contrario di quanto affermato da altri.

