Sta arrivando Facebook a pagamento in Italia insieme ad Instagram: prezzi e chiarimenti

Si parla tanto di Facebook a pagamento in Italia insieme ad Instagram, con alcuni dettagli sui prezzi e chiarimenti a margine. La notizia di Facebook ed Instagram a pagamento sta imperversando in queste ore sui social creando però il solito scompiglio tra gli utenti meno attenti. Come sempre, per capire a fondo una qualsiasi notizia, è opportuno non soffermarsi ai titoli perché a volte si creano incomprensioni inutili, alimentando poi le classiche fake news o non riportando tutta la verità di una notizia.

Massima attenzione sulla questione Facebook a pagamento in Italia insieme ad Instagram: prezzi e precisazioni varie

Questione da chiarire quella di Facebook a pagamento, come avvenuto il mese scorso. Ciò significa che realmente si punterà su un servizio Facebook ed Instagram a pagamento, ma semplicemente per coloro che non vogliono più fare i conti con le varie pubblicità. Si tratta del classico pacchetto Premium appartenente a tante applicazioni anche del settore musicale, chi insomma non vuole essere disturbato dalla pubblicità deve pagare.

Meta ha deciso di cambiare modello di business, inserendo un nuovo abbonamento per Facebook ed Instagram che permetterà agli utenti di non vedere più le varie pubblicità su tali social. C’è chiaramente libertà di scelta, si paga solo se si ha intenzione di usufruire un servizio senza pubblicità, chi non vuole pagare potrà tranquillamente utilizzare come prima questi social. I piani premium, su base mensile, costeranno 9,99 euro sul web e 12,99 euro su iOS e Android.

Inoltre, dal primo marzo 2024 agli account aggiuntivi di ogni utente verranno addebitati per un costo di 6 euro al mese sulla versione web e 8 euro al mese per l’accesso mobile. Questa nuova modalità di abbonamento entrerà in vigore a partire dal 6 novembre, gli utenti che quindi non vorranno più avere pubblicità si ritroveranno con Facebook ed Instagram a pagamento, gli altri continueranno ad utilizzarli come sempre fatto.

Non cambia assolutamente nulla rispetto a prima per gli utenti che sono sempre stati abituati a visualizzare le varie pubblicità su questi social network, nessuno insomma ha proposto l’obbligo del pagamento per utilizzarli. Invece qualcuno ha pensato che ci si stesse inoltrando verso tale direzione. Attenzione quindi ad approfondire sempre le notizie che spopolano sui social. Dunque, più prudenza quando si parla di Facebook a pagamento insieme ad Instagram.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.