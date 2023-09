Si chiedono da quando Facebook sarà a pagamento in Italia: facciamo chiarezza

Stiamo vivendo un periodo caratterizzato da tanta disinformazione sui social, al punto che oggi 9 settembre si chiedono da quando Facebook sarà a pagamento in Italia. Come se non bastassero le bufale che abbiamo portato alla vostra atenzione nella giornata di ieri con un altro articolo, in merito a questioni di privacy e di addebiti vari, occorre tener presente alcuni dettagli sui rumors provenienti dagli Stati Uniti. Proviamo a fare chiarezza una volta per tutte, dopo giorni caratterizzati da profonda confusione.

Incertezza tra chi si chiede da quando Facebook sarà a pagamento in Italia: serve fare chiarezza

Come nasce il dubbio del momento, al punto da indurre le persone a chiedersi da quando Facebook sarà a pagamento in Italia? Questo fine settimana è fondamentale fare chiarezza, in quanto l’indiscrezione è stata diffusa direttamente dal New York Times, che ad inizio settembre ha citato alcune fonti nel trattare un progetto di Zuckerberg e soci. In risposta ad alcune normative UE, infatti, qualcosa potrebbe effettivamente cambiare con la piattaforma in questione, al punto che abbiamo appositamente evitato di parlare di “bufala”.

Scendendo in dettagli, emerge che Facebook sarà a pagamento al più con una versione specifica, dedicata a coloro che intendono accedere al servizio senza il fastidio di doversi imbattere in annunci pubblicitari. Tuttavia, è importante evidenziare che al momento non vi siano annunci o dichiarazioni ufficiali a supporto di questa tesi. In aggiunta, non si conoscono né gli eventuali costi per coloro che dovessero decidere di sottoscrivere l’abbonamento in questione, né le tempistiche entro le quali i vertici aziendali saranno pronti a fare questo step.

Dunque, se vi state chiedendo da quando Facebook sarà a pagamento in Italia, ad oggi non abbiamo una risposta definitiva e certa. Né sui tempi, né sull’effettiva realizzazione di questo progetto. Fermo restando che, nella peggiore delle ipotesi, resterà attiva una versione gratuita.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.