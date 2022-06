Spunta la sovvenzione governativa per i 70 anni di Eni: evitate il questionario WhatsApp

In queste ore molti utenti si sono ritrovati a ricevere un messaggio su WhatsApp riguardante una sovvenzione governativa per i 70 anni di Eni. Si tratta dell’ennesima catena fake che purtroppo tende a proliferare spesso proprio su tale app di messaggistica e bisogna fare quindi molta attenzione a riguardo. Questa nuova catena fake sulla sovvenzione governativa per i 70 anni di Eni si prende gioco facilmente degli utenti, perché apparentemente sembra provenire proprio dal sito ufficiale di Eni.

Stiamo alla larga dalla sovvenzione governativa per i 70 anni di Eni e dal questionario WhatsApp

Una vicenda che ricorda in parte quella di Nespresso, da noi trattata alcune settimane fa. Ciò che però crea immediatamente il sospetto è la presenza di un questionario, si chiede infatti all’utente che ha ricevuto tale messaggio tramite WhatsApp di rispondere ad alcune semplici domande. Attraverso poi tale questionario, si avrà la possibilità di ottenere 1000 euro.

Già questo deve far insospettire tutti gli utenti, nessuno regala tale cifra rispondendo ad un semplice questionario. Non esiste una sovvenzione governativa per i 70 anni di Eni, ma si tratta della solita catena fake che ha il compito di prendersi gioco degli utenti, anche perché purtroppo molti cascano in questa trappola. WhatsApp sta lavorando da tempo nel cercare di evitare che questi falsi link possano diffondersi attraverso tale piattaforma di messaggistica, ma il più delle volte non si riesce a creare il giusto filtro, imbattendosi quindi in catene false come quella di cui vi stiamo parlando quest’oggi.

Il messaggio riporta la data odierna, ciò significa che è stato creato da malintenzionati da poche ore, ma per fortuna subito c’è stato modo di scoprire che si stia parlando di una bufala. O meglio, di una truffa. Se notate quindi che qualche vostro contatto vi abbia mandato questo messaggio o che sia arrivato ad un vostro conoscete, invitatelo a cancellarlo immediatamente e soprattutto a non rispondere al questionario.

Alla fine infatti lo scopo di queste catene fake è sempre lo stesso: prelevare dati importanti degli utenti anche riguardanti proprio conto in banca. La sovvenzione governativa per i 70 di Eni non esiste, aiutate a fermare la diffusione di tale messaggio tramite WhatsApp ed il relativo questionario.

