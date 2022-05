Evitate il finto concorso Nespresso per Festa della mamma su WhatsApp: solita truffa in Italia

Attenzione alla truffa WhatsApp relativa al concorso Nespresso per la festa della mamma, una catena che sta circolando in queste ore proprio in previsione di domenica 8 maggio quando ci sarà questa ricorrenza speciale. Come già accaduto in precedenza si tratta di link che vengono ricondivisi più e più volte su WhatsApp, raggiungendo quindi una mole alquanto elevata di utenti, con l’intento però di truffarli con un finto premio.

Stiamo alla larga dal falso concorso Nespresso per Festa della mamma su WhatsApp: è una truffa

Solita esca in Italia, dunque, come osservato pochi giorni fa con il fantomatico cesto Ferrero. In questo caso si parla di concorso Nespresso per la festa della mamma, in altre occasioni era in ballo ad esempio un cesto Ferrero ed anche in questi casi la truffa era dietro l’angolo. Quando si nota che un link che arriva su WhatsApp è stato ricondiviso più volte, bisogna iniziare ad avere dei sospetti sulla sua veridicità.

In primis si può iniziare a fare una ricerca su Google per capire effettivamente se esiste tale concorso, in questo caso ad esempio basta recarsi sul sito ufficiale della Nespresso ed immediatamente rendersi conto di come non esista alcun concorso Nespresso per la festa della mamma. Andando più nello specifico di questa truffa, il premio promesso a chi si sottoporrà ad un semplice quiz, è quello di una Macchina da caffè Nespresso Vertuo in regalo.

Cliccando quindi su tale link si verrà indirizzati verso un falso quiz, dove bisognerà rispondere ad alcune domande, ma alla fine vi sarà chiesto di inserire i dati della vostra carta per poter ricevere questo regalo. Si chiede insomma di fare anche una minima donazione, ma così facendo si metterà in serio pericolo il vostro conto in banca. Diverse segnalazioni in merito sui social.

Attenzione quindi ai link che vengono inoltrati con frequenza su WhatsApp, anche nel caso del concorso Nespresso per la festa della mamma c’è in ballo una truffa a tutti gli effetti. In genere si utilizza tale app di messaggistica perché la diffusione del link avviene più velocemente tramite il classico processo a catena.

