Si rivede anche a maggio il finto cesto Ferrero di cioccolato, in relazione ad una catena che gira tanto su WhatsApp e che, in questo specifico frangente, prova a sfruttare tutto il potenziale che porta con sé una ricorrenza come la Festa della Mamma. Si tratta di un appuntamento ormai classico, se pensiamo che di recente lo stesso messaggio aveva preso piede in Italia in occasione di Pasqua. Ne abbiamo parlato con un articolo specifico in quel frangente, ma evidentemente occorre affrontare nuovamente la vicenda.

Come riconoscere il finto cesto Ferrero di cioccolato su WhatsApp per la Festa della Mamma

Come sempre avviene in questi casi, è molto importante analizzare gli elementi distintivi del messaggio, in modo da riconoscere il finto cesto Ferrero di cioccolato su WhatsApp per la Festa della Mamma. La modalità scelta dagli autori della truffa è la stessa di sempre. Si annuncia un fantomatico concorso pensato apparentemente per la ricorrenza in programma il prossimo 8 maggio. Per ricevere il regalo in questione non dobbiamo fare altro che selezionare il link presente all’interno della catena.

Così facendo, verremo reindirizzati verso un questionario con domande molto semplici e alla portata di tutti. Al termine del percorso, a tutti viene chiesto di sborsare una piccola cifra per la spedizione del regalo. Inserendo i dati della carta di credito e del proprio conto, però, non riceverete il cesto Ferrero di cioccolata su WhatsApp per la Festa della Mamma, ma consegnerete dati sensibili a malintenzionati. Ed è così che inizierà il vostro incubo.

In tanti ci avete segnalato la diffusione della catena che parla di un fantomatico cesto Ferrero di cioccolata su WhatsApp per la Festa della Mamma, ma ribadiamo anche per questa ricorrenza che si tratti di un messaggio falso, concepito con il chiaro intento di concretizzare una truffa per gli utenti italiani.

