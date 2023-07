SpJockey è morto veramente per i soliti noti: che fine ha fatto e prudenza necessaria

SpJockey è morto veramente, stando almeno ai soliti verdetti dei soliti noti. Si tratta di un personaggio particolarmente popolare su YouTube, al punto che le sue “scomparse” fanno sempre molto rumore. Ecco perché oggi in tanti si pongono la domanda “che fine ha fatto“, mentre altri si lasciano andare ancora una volta a sentenze frettolose. Come avrete notato anche dalla foto ad inizio articolo, l’esito del nostro articolo non è definitivo, ma dovrebbe far riflettere chi emette frettolose sentenze.

Tra “SpJockey è morto veramente” e “che fine ha fatto”: nuovo appello alla prudenza

Inutile dire che tutti speriamo in un esito della ricerca di informazioni differente rispetto a quella che ha investito Omar Palermo, da noi trattato anni fa quando prese piede la voce sul suo decesso. Indiscrezione che purtroppo si è poi rivelata veritiera. Per quale motivo, rispondendo ad affermazioni o quesiti come “SpJockey è morto veramente” o “che fine ha fatto” mandiamo a tutti un nuovo appello alla prudenza? Basta dare uno sguardo al suo storico per comprendere quanto sia sbagliato lasciarsi andare a verdetti.

Già, perché in primo luogo mancano prove o annunci che confermerebbero i rumors di oggi. Alla base di tutto c’è questo, perché anche quando si parla di personaggi non così famosi per il pubblico “generalista”, prima o poi una traccia sul presunto decesso viene a galla. In questo caso no. Aggiungiamo anche il fatto che tra il 2020 ed il 2021 ci siano state almeno due pause durate diversi mesi, per quanto concerne la pubblicazione di nuovi contenuti all’interno del suo canale YouTube.

Insomma, la costanza non è il suo forte e questo dovrebbe in qualche modo tranquillizzare chi teme per le sue sorti. Per tutte queste ragioni, occorre darci un taglio coi post in stile “SpJockey è morto veramente”. Al massimo, chiedetevi “che fine ha fatto”, sperando di avere presto sue notizie.

