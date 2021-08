Le ultime voci su Omar Palermo, lo youtuber di ‘Youtubo anche io’ morto: cosa sappiamo

Ci sono circostanze in cui è possibile smentire alcune notizie tramite il lavoro di altri, come è possibile riscontrare oggi 19 agosto a proposito di Omar Palermo, ovvero “Youtubo anche io”. A molti nostri lettori questo nome potrebbe dir poco, e ci sta, ma parliamo di un personaggio web che fino al 2019 ha avuto un grosso seguito all’interno di questa piattaforma. Era solito condividere video in cui si impegnava a mangiare praticamente di tutto, al punto che la sospensione dei filmati da lui pubblicati ha indotto qualcuno a pensare che fosse morto.

Cosa sappiamo su Omar Palermo, lo youtuber di ‘Youtubo anche io’ che non è morto

Siamo soliti parlare di bufale riguardanti personaggi morti soprattutto in relazioni a quelli noti al grande pubblico, come avvenuto non molto tempo fa con Silvio Berlusconi sulle nostre pagine. In questo caso, invece, occorre concentrarsi su un personaggio poco conosciuto a chi guarda la tv, ma particolarmente popolare nel mondo dei social. Già, perché le imprese di Omar Palermo, lo youtuber di ‘Youtubo anche io’, avevano creato molte discussioni già a suo tempo. Personaggio che, a quanto pare, è passato a miglior vita nelle ultime ore.

Sciacca, altro youtuber, si è messo sulle sue tracce, scoprendo che il “maestro” negli ultimi mesi affrontato una complessa riabilitazione nella struttura sanitaria di Laurignano. Il 22 gennaio 2021 ha avuto un incidente, cadendo, subendo poi un intervento al ginocchio. Degenza lunga, considerando anche il suo peso, come confermato dal padre dell’uomo. Tutto sembrava filare per il verso giusto, fino al contributo di ieri da parte dello stesso Sciacca.

Quest’ultimo, infatti, ieri ha fatto sapere di aver ricevuto la tragica notizia secondo cui Omar Palermo sarebbe morto per infarto. Non si avevano conferme ufficiali a proposito delle condizioni dello youtuber di ‘YouTubo anche io’. Attorno alle 12 di giovedì 19 agosto, però, Sciacca ha pubblicato un altro video confermando la notizia del decesso dell’uomo.

Precisiamo che, almeno per ora, non ci siano fonti dirette in grado di confermare che Omar Palermo sia morto. Stiamo cercando di ottenere aggiornamenti in merito e vi aggiorneremo su ‘Youtubo anche io’ appena ne sapremo di più. Difficile, comunque, che qualsiasi youtuber si giochi la propria credibilità dando un annuncio del genere senza basi.

