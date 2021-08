Spieghiamo a Claudio Borghi che richiamare la Svezia su lockdown e vaccini confuta le sue tesi

Non è la prima volta che Claudio Borghi si espone sul tema vaccini, chiusure e lockdown, talvolta citando casi esteri come quello della Svezia. Vedere per credere quanto dichiarato da questo personaggio politico nel corso delle ultime ore su Twitter, rispondendo ad un post di Guido Crosetto che si era posto dubbi sul numero di morti nel 2021 per Covid rispetto al medesimo periodo del 2020. Quesito al quale abbiamo risposto a più riprese sul nostro sito, anche in relazione alle uscite discutibili di Heather Parisi.

Perché Claudio Borghi sbaglia su Svezia, lockdown e vaccini

In particolare, Claudio Borghi ha esaltato la Svezia e i numeri registrati durante la gestione della pandemia. A suo dire, le vittime sarebbero pochissime “senza aver mai fatto un giorno di lockdown, senza mascherine e senza green pass”. Le statistiche e gli studi a caso richiamati da Borghi, non a caso, erano già finiti al centro di un nostro approfondimento nelle scorse settimane. Tuttavia, oggi ha deciso di rincarare la dose citando il caso Svezia ed effettivamente c’era la necessità di chiarire alcuni concetti.

Perché citiamo “statistiche a caso”? Basta recarsi nei principali siti che offrono statistiche sul Covid, come nel caso di Statista (ricordate di selezionare la voce che indica il numero di morti per un milione di persone delle singole nazioni) per rendersi conto di cosa si parli. E del motivo per cui Claudio Borghi smentisca sé stesso citando la Svezia come caso virtuoso.

In particolare, tra i Paesi scandinavi, in relazione ai morti per 100.000 abitanti dall’inizio della pandemia fino al 18 agosto 2021, abbiamo la Svezia a 142,6 morti. Ben distanti altri Paesi, come la Finlandia a 18,2 morti e la Norvegia a 15,1 morti. Dunque, questi sono i numeri della Svezia senza lockdown, mascherine e green pass. Svezia che, da alcune settimane a questa parte, non a caso sta cambiando politica e, soprattutto, sta vaccinando a ritmi mai visti prima.

