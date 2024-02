Ci segnalano i nostri contatti un post di una pagina chiamata “Chiara Ferragni Live”, ed anche qui ci sarà molto da dire, che promette dazioni economiche dalla nota influencer a chi interagisce coi commenti.

Post applicati ad uno dei video delle passate dirette della coppia.

Ovviamente un influencer crea visibilità, non avrebbe nessun motivo per pagare per ottenerla (la vende), ma non si tratta di un influencer, non si tratta della Ferragni e nessuno riceverà quei soldi.

Si tratta di un caso di Phishing.

Spiacente, i post “Chiara Ferragni regala 10mila euro a chi dice ciao” sono truffe

Il meccanismo è sempre lo stesso: qualcuno ha creato una pagina che un tempo si chiamava “Tekashi”, per poi diventare “Santa Fe Klaan” e infine “Chiara Ferragni Live” e pubblica contenuti che lasciano pensare che sia la pagina reale.

L’utente disinformato non guarderà mai il campo “trasparenza” (che riporta tutti i cambi di nome) e non controllerà l’assenza di spunte blu.

Risponderà per ottenere il premio e sarà contattato, nei commenti o per messaggio privato, con la richiesta di fornire i propri dati personali ed aspettare il dono.

Come abbiamo visto più volte, nella migliore ipotesi si troverà abbonato a servizi online non richiesti, nella peggiore vedrà il suo conto corrente finire in mano a sconosciuti.

Non resta altra scelta che evitare di replicare, oppure tutelarsi con le autorità se lo si è fatto, blocando i conti corrente dati via troppo alla leggera.

