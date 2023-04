Dovete fare attenzione alla finta pagina di Esselunga Fans, si tratta dell’ennesimo caso di Phishing. Tipologia di truffa di cui vi abbiamo parlato più volte e che non vi spiegheremo in ogni dettaglio, rimandandovi a questo articolo.

Per quello che riguarda questo articolo, vi ricorderemo che il phishing nasce quando qualcuno si finge qualcun altro che non è, allo scopo di carpire la vostra fiducia. Sovente su Internet, un esercente che promette ricchi doni e beni di lusso sospettosamente scontati a chi sarà pronto a fornire dati della carta di credito, numeri di telefono, indirizzi email, un modico pagamento e spargere il link.

Attenzione alla finta pagina di Esselunga Fans: ancora phishing

Il risultato è alquanto scontato: dopo aver manifestato il proprio “interesse” si verrà inoltrati verso un sito “ufficiale” che di ufficiale ha ben poco che promette dei buoni sconto Esselunga per chi si iscriverà a servizi in abbonamento.

Ovviamente Esselunga non ha niente a che fare con l’iniziativa. Nella migliore ipotesi quindi vi ritroverete alleggeriti del costo degli abbonamenti su cellulare, nella peggiore avrete consegnato i vostri dati a perfetti sconosciuti e non saprete come andrà a finire.

Come al solito, prima di imbarcarvi in simili “concorsi” è imperativo controllare se la pagina con cui state interagendo sia quella dell’esercente, munita quindi dell’iconica spunta blu.

Aiuta controllare il campo “Trasparenza” della pagina, che in questo caso vi mostrerà una pagina creata ieri e destinata verosimilmente ad una vita assai breve: il tempo di raccogliere dati e chiudere.

E ricordate che raramente vi saranno chiesti dati personali, numeri di telefono e indirizzi: per chi fosse caduto nella bufala resta sempre possibile inoltrare denuncia cautelativa presso la polizia postale, provvedendo a contattare banca e gestore di telefonia per bloccare i servizi in abbonamento sottoscritti e le carte di credito usate, nonché si consiglia di cambiare le password degli indirizzi di posta usati.

