Spazientito Papa Francesco su clericalismo e mondanità spirituale nella Chiesa: il significato

Qual è il significato di clericalismo e mondanità spirituale? Ieri, Papa Francesco è entrato nelle nostre case grazie alla bellissima intervista rilasciata in diretta a Che tempo che fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio e che va in onda la domenica in prima serata su Rai 3. Sono stati toccati diversi temi dal Pontefice, evidenziando anche il suo grande senso dell’umorismo che, a detta di Papa Francesco è una medicina e rende gioiosi.

Papa Francesco non sopposta clericalismo e mondanità spirituale nella Chiesa: il significato dei termini

In passato, va detto, Papa Francesco è già stato protagonista di nostri approfondimenti. Lo abbiamo visto in una veste molto più familiare del solito, si è raccontato evidenziando anche alcuni aneddoti della sua vita da bambino, abbiamo insomma avuto modo di conoscerlo meglio. Uno dei temi affrontati da Papa Francesco è stato anche il clericalismo, in molti si sono ritrovati a non capire bene cosa significasse e per questo abbiamo deciso di parlare in modo specifico di tale argomento.

Per Papa Francesco la mondanità spirituale è il male peggiore per la Chiesa. Evidenziando come il clericalismo sia ciò che genera rigidità e quest’ultima crea inevitabilmente delle ideologie che tendono poi a prendere il posto del Vangelo. Chiaro riferimento alla mondanità spirituale. Per Papa Francesco questo clericalismo non è altro che una perversione della Chiesa. Qual è a questo punto il significato di clericalismo, perché il Papa lo condanna così fortemente considerandolo il male della Chiesa? Per chi non conosce il senso di tale termine, ecco la sua spiegazione.

Una prima lettura ci porta alla tendenza secondo cui all’interno della Chiesa, il contributo dei laici sia poco significativo. In generale, il clericalismo è l’atteggiamento di chi sostiene la partecipazione attiva e determinante del clero e del laicato cattolico al governo dello stato, e di chi, prendendo parte alla vita pubblica, subordina le sue scelte politiche agli interessi della Chiesa. Più comunemente si tende ad appoggiare un partito clericale.

Il clericalismo, nella sua interpretazione, potrebbe anche essere messo in atto quando esiste una posizione politica che tende a privilegiare i diritti della Chiesa. Insomma per Papa Francesco la Chiesa non deve essere immischiata in situazioni politiche e purtroppo è una questione che risulta essere presente attualmente, con una forte condanna da parte del Pontefice. Ora sappiamo qualcosa di più sul potenziale significato di clericalismo e mondanità spirituale.

