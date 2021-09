Papa Francesco scomunica i NoVax: ancora esagerazioni giornalistiche su Bergoglio

Papa Francesco scomunica i NoVax. Questo il messaggio che ci arriva direttamente dai social oggi 8 settembre, in relazione allo screenshot di una pagina cartacea di Il Giornale. Stiamo parlando dell’edizione finita in edicola nella giornata di martedì, che a conti fatti alimenta inutili polemiche su Bergoglio. Un po’ come avvenuto qualche settimana fa, come probabilmente avrete già letto tramite il nostro approfondimento. La vicenda di oggi, effettivamente, va analizzata più da vicino.

Papa Francesco scomunica i NoVax: pompate le parole di Bergoglio

Perché è sbagliato affermare che Papa Francesco scomunica i NoVax? Di recente, Bergoglio ha rilasciato effettivamente dichiarazioni molto chiare sui vaccini, auspicando che tutti decidano di procedere con la somministrazione nel più breve tempo possibile. Come riporta Adnkronos, le parole del Pontefice rappresentano anche un augurio, affinché i Paesi più poveri possano allinearsi nel più breve tempo possibile alla distribuzione delle dosi, oltre al fatto che queste debbano restare gratuite:

“Il vaccino può salvare tante vite umane, non dimentichiamolo e non dimentichiamo cosa ci ha insegnato la storia con altre brutte malattie del passato. Grazie al vaccino stiamo tornando pian piano a rivedere la luce I Paesi devono impegnarsi perché tutti nel mondo abbiano lo stesso accesso al vaccino, perché non ci siano ‘capricci’ nello scegliere la dose più famosa e soprattutto sia gratuito per chiunque ne abbia bisogno e non un qualcosa grazie al quale trarre un facile guadagno”.

Insomma, affermazioni tutto sommato moderate, pur essendo palesemente pro vax. Con queste premesse, si fa fatica a comprendere per quale motivo si debbano utilizzare titoli molto forti come “Papa Francesco scomunica i NoVax”. Chiaramente, Bergoglio non è mai arrivato a tanto e mai lo farà, al netto del virgolettato che abbiamo appena portato alla vostra attenzione. Non a caso, anche sul web non esistono tracce che confermano una presa di posizione di questo tipo da parte del Pontefice.

Il problema nasce dal fatto che tante persone stiano condividendo su Facebook e Twitter lo screenshot con il titolo “Papa Francesco scomunica i NoVax”. Le stesse persone che probabilmente non leggeranno mai le dichiarazioni integrali ed originali di Bergoglio, limitandosi ad attaccare il Pontefice come se non ci fosse un domani. L’andazzo che abbiamo potuto registrare poco fa, del resto, è questo. Ecco perché tocca parlare di disinformazione, gettando acqua sul fuoco.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.