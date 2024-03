Sospetti su Alessandro Borghi nudo con ritocchi nella serie di Rocco Siffredi: la sua versione

Nelle ultime settimane tiene banco, soprattutto sui social, la voce secondo cui la scena con Alessandro Borghi nudo nella serie Supersex, dedicata a Rocco Siffredi, sarebbe stata oggetto di ritocchi. Insomma, nulla di orginale in quello che appare durante una specifica puntata, stando almeno a quanto riportato in alcuni post che circolano soprattutto su Facebook. Come spesso accade in questi casi, si alimentano rumors senza ascoltare l’altra campana ed ignorando la versione originale dei diretti interessati.

La versione del diretto interessato sulle scene con Alessandro Borghi nudo impersonificando Rocco Siffredi: ci sono stati ritocchi?

E così, dopo aver analizzato alcuni aspetti di Supersex tramite altri articoli, come la questione di Tommaso Tano, spacciato come fratello di Rocco Siffredi in questa serie, oggi tocca focalizzarsi su altri aspetti. Quando marchiamo un articolo con “versioni a confronto“, la sentenza finale spetta solo ed esclusivamente alla percezione del pubblico. Nel caso di Rocco Siffredi nudo e di eventuali ritocchi al contenuto che appare effettivamente in video, tutti possono maturare l’opinione che ritengono più credibile.

Come riporta Repubblica, nelle scorse settimane l’attore ha rilasciato un’intervista parlando proprio delle scene in cui possiamo osservare Alessandro Borghi nudo su Netflix. Inutile dire che, per ovvi motivi, il paragone con Rocco Siffredi pesi non poco, ma lui stesso ha confermato di non aver usato alcun tipo di protesi. A conferma di ciò, ha poi sostenuto di essere a posto con il suo corpo. Come se non bastasse, ha poi aggiunto che a causa del suo lavoro è stato costretto ad ingrassare dieci chili o perderne venti.

Insomma, senza il supporto di prove digitali incontestabili, ha poco senso parlare di Alessandro Borghi nudo con scene ritoccate per farlo sembrare più simile a Rocco Siffredi nella serie Netflix chiamata “Supersex”. Le sue dichiarazioni in merito sono molto chiare sotto questo punto di vista.

