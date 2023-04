Sospesi da WhatsApp: lista smartphone bloccati nel 2023 in aggiornamento

A breve verranno sospesi da WhatsApp, ma la lista smartphone bloccati nel 2023 in aggiornamento coinvolge modelli ancora molto diffusi. Si sa come WhatsApp sia in costante evoluzione per garantire ai propri utenti un prodotto di qualità che sia al passo coi tempi. Ecco quindi la ricerca di nuove funzionalità sempre più moderne e che vengono proposte a distanza di poco tempo l’una dall’altra attraverso i vari update.

Approfondimento sui modelli sospesi da WhatsApp: elenco smartphone bloccati nel 2023 in costante aggiornamento

Altra questione da affrontare, dunque, dopo quelle relative alla privacy di pochi giorni fa. Per poter garantire la corretta funzionalità di questi aggiornamenti WhatsApp, ovviamente è richiesto un sistema operativo che sia anch’esso costantemente aggiornato. Sappiamo anche come queste nuove release degli OS vadano di pari passo con l’evoluzione tecnologica degli smartphone. Più un dispositivo è di ultima generazione e più si potrà contare su funzioni di livello.

Per questo ci sono app che non possono funzionare su device troppo obsoleti ed anche WhatsApp pone delle scadenze a riguardo con il mancato supporto su smartphone non aggiornati. Come ogni anno quindi ci sarà il momento in cui WhatsApp terminerà di funzionare su determinati smartphone, sarà poi necessario acquistarne qualcuno più recente che sia in grado di poter supportare i vari aggiornamenti dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo.

A questo punto vediamo quali saranno alcuni dei dispositivi smartphone che non potranno più contare sugli aggiornamenti di WhatsApp: iPhone 5, iPhone 5c, HTC Desire 500, Huawei Ascend D, D1, D2, Huawei Ascend Mate, LG Optimus F3, F3 Q, F5, F6, Samsung Galaxy Ace 2, Galaxy S2 ed altri ancora. Un piccolo elenco che fa ben capire come device ormai di tanti anni fa non siano più consoni a supportare l’evoluzione tecnologica che riguarda non solo WhatsApp, ma tutte le altre applicazioni.

C’è anche una tempistica con cui questi smartphone smetteranno di poter utilizzare WhatsApp e sarà il 31 dicembre del 2023. Ci sono quindi ancora pochi mesi a disposizione per decidere di acquistare smartphone più recenti e poter continuare ad utilizzare WhatsApp con tutte le sue novità. Insomma, lista di modelli con WhatsApp bloccato e sospeso in aggiornamento anche quest’anno.

