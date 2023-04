Lontane da occhi indiscreti alcune chat con il prossimo aggiornamento WhatsApp: era ora

Potrebbe essere il più importante aggiornamento WhatsApp del 2023, o qualcosa del genere, quello che ci apprestiamo a toccare con mano sui dispositivi dotati di sistema operativo Android. Prima che il medesimo trattamento sia riservato anche al pubblico iPhone. Una questione di privacy che da anni è portata avanti dal pubblico e che, a quanto pare, finalmente è sbarcata nell’universo beta. L’ultimo step, a conti fatti, prima del rilascio ufficiale e definitivo per gli utenti su larga scla.

Massimo livello di privacy per alcune chat con il prossimo aggiornamento WhatsApp 2023

Altro passo verso la privacy totale richiesta all’app, dando continuità a quanto vi abbiamo riportato non molto tempo fa con un altro contributo. Per quale motivio nel titolo del nostro articolo di oggi diciamo che saranno lontane da occhi indiscreti alcune chat, grazie al prossimo aggiornamento WhatsApp? A conti fatti, era ora che lo staff desse un segnale concreto sotto questo punto di vista, in quanto le conversazioni presenti nella memoria dei nostri smartphone sono eccessivamente alla portata dello sguardo di chi ci sta vicino.

Per farvela breve, cosa dovrebbe avvenire con il prossimo aggiornamento WhatsApp? Le ultime testimonianze di chi partecipa al programma ci dicono che, a stretto giro, ci sarà un rilascio in grado di rendere operativa una funzione richiesta da tempo. Quale? Il riferimento cade su quella che consentirà di accedere a determinate conversazioni salvate sui dispositivi Android ed iPhone solo con sblocco tramite impronta digitale.

Grazie al nuovo aggiornamento WhatsApp, per intenderci, chi si trova nei pressi del nostro smartphone non potrà guardare neppure l’anteprima della conversazione che intendiamo nascondere, magari con l’ultimo messaggio scambiato in bella mostra. Si tratta di uno step fondamentale, che come accennato è stato richiesto già da qualche anno fa. La versione beta, come sempre, anticipa di poco le prossime novità ufficiali della piattaforma.

