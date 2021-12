Sospesa Barbara D’Urso da Pomeriggio 5 e sostituita da Simona Branchetti: servono chiarimenti

Sta facendo discutere tantissimo la decisione di Mediaset, tramite la quale sarebbe stata sospesa Barbara D’Urso dalla conduzione di Pomeriggio 5. Al suo posto, da lunedì, abbiamo Simona Branchetti, volto noto per chi segue i TG su Canale 5. Tuttavia, come avvenuto a suo tempo con altri rumors, si fa tanto rumore per nulla sui social a proposti della nota conduttrice di origini napoletane. Quanto avvenuto di recente, infatti, non è frutto di una decisione da parte del gruppo milanese.

Alcune precisazioni su Barbara D’Urso sospesa da Pomeriggio 5 e sostituita da Simona Branchetti

Andiamo dritto al punto, perché affermare che Barbara D’Urso sia stata sospesa dalla conduzione di Pomeriggio 5 e sostituita da Simona Branchetti, magari con un provvedimento definitivo, vuol dire alimentare una bufala. Magari da coloro che non hanno grandissima stima nei confronti della giornalista. Le cose non stanno così e per completezza d’informazione è giusto portare alla vostra attenzione quanto raccolto fino a questo momento su una vicenda calda nel panorama televisivo italiano.

La vicenda è di facile lettura, in quanto Barbara D’Urso non è stata sospesa da Mediaset. La conduttrice è in ferie, visto che come avviene spesso e volentieri con le emittenti del gruppo, durante il periodo natalizio alcune trasmissioni vengono fermate o rimodulate. Nel caso di Pomeriggio 5, dunque, c’è stato un semplice cambio di conduzione temporaneo, con un volto che dovrebbe essere noto ai più. Almeno tra coloro che seguono da vicino Canale 5.

Niente Barbara D’Urso sospesa, in sostanza, considerando che in queste ore si parla del suo ritorno a Pomeriggio 5 a partire dal prossimo 17 gennaio. Staremo a vedere quali saranno i numeri registrati con Simona Branchetti, le cui prime uscite sotto questo punto di vista non sono state particolarmente incoraggianti. Del resto, c’è da battere la concorrenza di La Vita in Diretta, un osso duro anche per Barbara D’Urso.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.