Sono ore decisive per la salute di Daniele Scardina, noto pugile italiano che è stato colpito da un malore dopo un allenamento in palestra. Le condizioni di Scardina sono subito sembrate piuttosto gravi ed è arrivato alla Clinica Humanitas di Rozzano a Milano, in codice rosso. Scardina è stato operato d’urgenza alla testa ed ora si ritrova in condizioni ancora critiche ed in coma. A detta di alcuni, tutto sarebbe nato dalla somminitrazione del vaccino contro il Covid.

La notizia senza fonte sul vaccino dietro il malore che ha colto Daniele Scardina

Non è chiaro cosa possa aver provocato quest’improvviso malore, inizialmente si pensava ad un colpo subito durante l’allenamento, ma i testimoni hanno evidenziato come si trattasse di un workout leggero. Ecco che sono iniziate a circolare sul web le voci riguardanti il vaccino anti-Covid a cui l’atleta si è sottoposto nel periodo di piena pandemia. R

itorna prepotentemente in auge la motivazione di questi improvvisi malori legati al vaccino, ma è chiaro come nulla al momento sia assolutamente collegato alla vaccinazione anti-Covid. Si tratta dell’ennesima speculazione che qualcuno fa sul web quando appaiono notizie di questo genere. Per ora bisogna solo sperare che Daniele Scardina possa riprendersi al meglio e continuare a vivere come prima.

Altra bufala, o notizia senza fonte, da aggiungere al nostro archivio sul tema vaccini. Va detto che, qualora Daniele Scardina abbia scelto di procedere con il vaccino Covid, sul web e sui suoi canali social non troviamo comunicazioni pubbliche ed ufficiali da parte del diretto interessato. Possibile che sia andata così, viste le normative stringenti che hanno caratterizzato anche il mondo dello sport negli ultimi due anni, ma a tal proposito non abbiamo neppure un riferimento temporale. Insomma, da qui a dire che il malore di Daniele Scardina dipenda dal vaccino, ce ne passa.

