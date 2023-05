Soluzione ai problemi Iliad di oggi 2 maggio: risposta assistenza per rete che non funziona

Abbiamo conferme, ma anche le primissime possibili soluzioni, per quanto riguarda i problemi Iliad di oggi 2 maggio. Già, perché insieme alla prima risposta dell’assistenza per la rete che non funziona, abbiamo ottenuto anche qualche riscontro aggiuntivo che potrebbe tornare utile per allievare il disagio per i clienti. Dalle 14 di questo martedì, infatti, in tanti non solo non riescono a navigare, ma anche a mettersi in contatto con l’assistenza chiamando il 177.

Possibile soluzione ai problemi Iliad di oggi 2 maggio: prime repliche assistenza per rete che non funziona

Insomma, una situazione non così diversa rispetto a quella che abbiamo esaminato in passato con altro approfondimento. Ora come ora, più che constatare il disservizio, occorre capire cosa fare in termini di soluzione ai problemi Iliad di oggi 2 maggio. Del resto, la prima risposta che ci è giunta poco fa dall’assistenza per rete che non funziona consente solo di comprendere che i tecnici siano consapevoli del disservizio. E che, a conti fatti, tutti siano adoperati affinché la questione possa rientrare nel più breve tempo possibile.

In pratica, è possibile metterci una pezza impostando manualmente il dns coi seguenti valori: 8.8.8.8. All’interno di alcuni gruppi Facebook frequentati dai clienti che stanno riscontrando problemi Iliad questo pomeriggio, si ipotizza anche che la rete non funziona, ma solo in determinati contesti. In particolare, vengono citati disservizi di navigazione verso i siti Microsoft. Ipotesi, quest’ultima, tutta da verificare, visto che l’assistenza per ora non è scesa in dettagli.

Per farvela breve, sembra un problema di DNS. A tal proposito, vi riportiamo anche un’altra testimonianza sui problemi Iliad di oggi per la rete che non funziona: “Settando manualmente quello di Google o CloudFlare la connessione dati funziona (8.8.8.8 oppure 1.1.1.1). Probabilmente niente DNS, niente chiamate voce, visto che ormai è tutto in VOIP“. In ogni caso, è possibile monitorare il down Iliad in tempo reale tramite i soliti strumenti online.

