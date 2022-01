Enormi problemi Iliad con le chiamate ai numeri fissi: numero assistenza al 177 inefficace

Sono fortemente diffusi i problemi Iliad con le chiamate ai numeri fissi, stando anche ai test che abbiamo effettuato in redazione negli ultimi minuti con un paio di SIM del gestore francese. Allo stesso stesso tempo, abbiamo provato a ricercare il numero dell’assistenza e, contattando il 177, abbiamo appurato che in questi minuti sia praticamente impossibile ottenere un riscontro sul disservizio di questa mattina. Dunque, non si tratta di problemi specifici come quelli trattati alcuni mesi fa.

Confermati i problemi Iliad con le chiamate ai numeri fissi: non va neppure il numero assistenza al 177

Dunque, possiamo confermarvi quello che si legge in rete, con le tante lamentele di coloro che evidenziano i problemi Iliad con le chiamate ai numeri fissi. La navigazione funziona correttamente, così come non dovreste riscontrare particolari ostacoli provando a contattare un altro utente mobile. Sensazioni che vengono confermate anche nell’area commenti di Down Detector. Noi possiamo solo aggiungere che, in questi minuti, il numero della tanto discussa assistenza al 177 risulti purtroppo inefficace.

Impossibile, pertanto, fare previsioni sui tempi di ripristino in merito ai problemi Iliad con le chiamate ai numeri fissi. Proveremo anche altri canali alternativi, in modo da darvi qualche informazione extra. Nel frattempo, bisogna prendere atto di testimonianze come quella che segue:

“Anche io da questa mattina riesco a chiamare solo utenti iliad, in più il 177 non funziona, sarò anche io costretta di conseguenza a cambiare gestore, siamo quattro persone con iliad in casa, ha perso quattro clienti”;

“Oggi non funziona nulla! Posso chiamare e ricevere solo da numeri Iliad, provo a chiamare fissi o altri gestori e non funziona“.

Vi faremo sapere appena verranno alla luce ulteriori indicazioni sui problemi Iliad con le chiamate ai numeri fissi. Nel frattempo, vi confermiamo che sia impossibile contattare il numero dell’assistenza al 177 per avere riscontri chiari sulla rete telefonica che non funziona.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.