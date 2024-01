“Solo i morti hanno visto la fine della guerra” è l’ultimo di una lunga serie di virgolettati inventati (reperibile qui, qui o qui) attribuiti a questo o quel personaggio famoso, nello stile che abbiamo già visto accadere più volte.

Come nel caso della falsa citazione di Woody Allen su Gesù e della citazione di Pasolini che cita i tormentoni della Guzzanti come il più ebete dei teledipendenti scrivendo lettere ad Alberto Moravia e Alberto Sordi, si tratta di frasi pronunciate diverso tempo dopo. Nel caso in esame, giusto un paio di millenni dopo o giù di lì.

“Solo i morti hanno visto la fine della guerra” è un falso virgolettato di Platone

La frase in oggetto compare per la prima volta nella storia in Soliloquies in England and Later Soliloquies (1922) del filosofo contemoporaneo George Santayana, rappresentante del cosiddetto realismo critico, autore peraltro della frase “Coloro che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo”.

L’errore esplode nel 1962, quando il generale Douglas MacArthur in un discorso a West Point, fece riferimento ad una falsa attribuzione (già però rintracciabile negli anni ’30) che vedeva la frase di Santayana, nata direttamente nella sua forma inglese “Only the dead have seen the end of war”, attribuita al filosofo greco.

Recentemente l’uso della frase all’inizio del film “Black Hawk Down” di Ridley Scott (2002) ha contribuito a riportare in auge la vecchia bufala, rendendo il motto nuovamente popolare nella cultura pop, così tanto da figurare nella canzone pop “Galaxy Hamster” del gruppo Ninja Sex Party (2024).

Resta il fatto che la frase non esisteva prima del 1922.

