Soliti malintesi sul presunto nuovo compagno di Maria De Filippi: soliti trucchetti oggi

Sono stati portati alla nostra attenzione alcuni titoli di cattivo gusto a proposito del presunto compagno di Maria De Filippi. A poco più di otto mesi dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, qualche sito ha deciso di sposare un approccio pessimo in merito alla vita privata della nota conduttrice e così, dopo aver chiarito alcuni concetti riguardanti la temporanea sospensione di “Uomini e donne” con un articolo dedicato, oggi bisogna fermarsi un attimo. Solo così potremo mettere a fuoco alcuni punti cruciali inerenti la sua vita.

Titoli ampiamente evitabili sul presunto compagno di Maria De Filippi: necessari nuovi chiarimenti

Dunque, senza girarci troppo intorno vi diciamo che di recente siano stati creati volutamente malintesi sul presunto compagno di Maria De Filippi. Per quale motivo ne siamo così sicuri? Ovviamente, nessuno conosce così in profondità la sfera privata della presentatrice, ma approfondendo determinati articoli pubblicati in rete in questo periodo emergono due stratagemmi che vanno in direzione del solito approccio “acchiappaclick”. Ecco perché oggi 10 novembre occorrono chiarimenti per tutti.

Da un lato, c’è chi parla di compagno di Maria De Filippi nel titolo, andando ad incuriosire tutti coloro che sono alla costante ricerca di notizie di gossip. In realtà, leggendo questi pezzi si scopre che in realtà la diretta interessata nel 2023 abbia deciso semplicemente di adottare un altro cagnolino. Insomma, si gioca sull’accezione di “compagno” per portarsi a casa una manciata di click, al punto che gli stessi utenti hanno poi commentato negativamente sui social la suddetta scelta editoriale.

Il top sulla storia del fantomatico compagno di Maria De Filippi, però, si raggiunge con alcuni articoli palesemente sponsorizzati, in cui si parla di una figura maschile senza dimostrare nulla in merito. Zero fonti, nessun immagine dei due insieme, ma la semplice menzione dell’auto sulla quale la presunta coppia sarebbe solita spostarsi. In pratica, si rimanda al sito di un noto produttore di automobili, attirando l’attenzione degli utenti con una news priva di prove autentiche.

