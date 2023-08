Solite voci sulla malattia di Idris Sanneh: di cosa è morto il giornalista tifoso della Juve

Anche oggi nessuna fonte sulla presunta malattia di Idris Sanneh, per tutti coloro che si pongono la fatidica domanda “di cosa è morto” il noto giornaslista tifoso della Juve. Già, perché il volto noto della televisione, soprattutto negli anni ’90 quando ha raggiunto una grande notorietà grazie a Fabio Fazio ed alla trasmissione “Quelli che il calcio”, in queste ore si ritrova al centro delle solite voci che dobbiamo per forza di cose catalogare con la mascherina ben visibile nella foto ad inizio articolo.

Ancora una volta voci sulla malattia di Idris Sanneh: capiamo di cosa è morto il giornalista tifoso della Juve

Per farvela breve, esattamente come avvenuto pochi giorni fa con Andrea Purgatori, anche in questa circostanza dobbiamo evidenziare che non ci siano fonti per coloro che danno colpe al vaccino Covid, dopo aver appreso la notizia del decesso e della presunta malattia di Idris Sanneh. Purtroppo si conferma il trend che vede questi personaggio sempre al centro di speculazioni infondate, come se la vaccinazione fosse la causa di ogni male della nostra società post pandemia.

Come riportato da LA7, le uniche informazioni attualmente disponibili per utenti e addetti ai lavori ci rimandano al fatto che il giornlista tifoso della Juventus fosse ricoverato in ospedale da circa tre settimane. Allo stato attuale, dunque, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della famiglia utili per comprendere come siano andate effettivamente le cose nelle ultime ore. A maggior ragione non possiamo emettere alcuna sentenza in merito alla malattia di Idris Sanneh.

Insomma, nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo, non ci sono risposte alle certe alla domanda “di cosa è morto”. Per questa ragione, non ha senso avanzare strane ipotesi sulla malattia di Idris Sanneh, attualmente non confermata, sperando che queste informazioni preliminari possano placare i soliti NoVax qui in Italia.

