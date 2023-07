Di cosa è morto il giornalista Andrea Purgatori: solite teorie sulla malattia del volto di Atlantide

Di cosa è morto il giornalista Andrea Purgatori? Anche questa mattina, purtroppo, stiamo assistendo alla proliferazione di strane teorie, sui social, a proposito della malattia che si portato via il volto che in tanti hanno imparato a conoscere tramite la trasmissione “Atlantide”, in onda su LA7. Come avvenuto lo scorso fine settimana con il musicista Danilo Minotti, la cui scomparsa è stata annunciata da Claudio Baglioni con un post sui social, anche oggi 19 luglio abbiamo voci incontrollate.

Di cosa è morto il giornalista Andrea Purgatori: primi riscontri sulla malattia del conduttore di Atlantide

Riportando quanto è stato scritto dalle principali testate nazionali, nel tentativo di rispondere alla domanda “di cosa è morto il giornalista Andrea Purgatori”, ci sono alcune nozioni dalle quali potremmo partire. Tutti parlano di “malattia fulminante“, rifacendosi evidentemente alle poche informazioni che sono trapelate dalla sua famiglia. In ogni caso, tanto basta per escludere che possa trattarsi di conseguenze connesse al vaccino Covid, nonostante soprattutto su Twitter qualcuno abbia deciso di portare avanti questa tesi.

Al momento non sappiamo di più, ma è chiaro che i soliti NoVax stiano facendo allusioni senza avere uno straccio di prova tra le mani. Come avviene spesso e volentieri quando se ne va un personaggio noto al grande pubblico. In questo frangente, lo sceneggiatore e volto di Atlantide, che negli anni si è impegnao tanto per risalire almeno in parte alla verità sulla strage di Ustica.

A prescindere da tutto e dal fatto che per ora sia lecito parlare soltanto di “malattia fulminante”, per rispetto nei confronti della famiglia sarebe opportuno fermarsi in qui, ma in tanti non ne vogliono sapere. E così ecco proliferare teorie bizzarre e non dimostrabili, in risposta alla domanda “di cosa è morto il giornalista Andrea Purgatori”. Andiamoci piano sulle cause del decesso, dopo l’annuncio sul conduttore di Atlantide.

