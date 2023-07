Solidali per la malattia di Alessandra Santoro: considerazioni necessarie sulle raccolte fondi

Ci sono pervenute in giornata tantissime richieste in merito alla malattia di Alessandra Santoro ed alla gara di solidarietà che, di recente, è scattata sui social. In sostanza, molti utenti ci hanno chiesto di indagare sulla vicenda per comprendere se la storia sia autentica o meno, in vista di eventuali donazioni da destinare alla donna di 50 anni. A tal proposito, occorre un attimino ricostruire il tutto, affinché si possa avere un quadro un pochino più chiaro della situazione

Cosa sappiamo sulla malattia di Alessandra Santoro, ma soprattutto sulle raccolte fondi private

Del resto, il fatto che in passato ci siano state esperienze poco positive sotto questo punto di vista è risaputo, come è possibile osservare tramite vecchi articoli presenti nel nostro database. Provando a scendere in dettagli, allo stato attuale quali sono le informazioni in nostro possesso a proposito della malattia di Alessandra Santoro? Su Facebook girano video con il suo appello, effettivamente toccante, con il quale la donna chiede a tutti un aiuto finanziario non avendo persone che si occupino di lei.

Afferma di aver ricevuto un aiuto minimo dal Comune in cui risiede, ma anche di aver bisogno di una presenza più costante per venire incontro alle sue necessità. Vengono menzionate due malattie autoimmuni, vale a dire la sindrome di Behçet e la spondilite anchilosanteconsiderazioni, al punto da avviare una raccolta fondi per sostenere economicamente la ricerca di una figura che possa occuparsi di lei a tempo pieno.

Fatte queste premesse, abbiamo contattato il Comune di residenza per saperne di più, ma al momento non abbiamo ricevuto risposte. Poco fa abbiamo scritto anche a lei, nella speranza di ottenere qualche elemento utile per dimostrare l’autenticità della storia. Il problema, come accennato in precedenza, non risiede certo in Alessandra Santoro, alla quale consigliamo di rivolgersi a specifiche organizzazioni per la raccolta fondi, ma nel fatto che in passato in tanti abbiano preso in giro i donatori.

Qualora dovessimo ricevere ulteriori elementi di analisi da Alessandra Santoro o da chi la sta sostenendo, torneremo immediatamente sull’argomento relativo alla sua malattia. Per ora, è opportuno tenere a mente che le donazioni private siano sempre a rischio e pericolo dei donatori.

