Snobbate alcuni auguri per la Festa della donna tramite poesia, immagini e frasi con virus

Sarebbe il caso di stare alla larga da specifici auguri per la Festa della donna tramite poesia, immagini e frasi con virus. Già, perché come abbiamo osservato in occasione della ricorrenza di San Valentino, stando al nostro articolo pubblicato poche settimane fa, l’occasione potrebbe essere propizia per i soliti malintenzionati qui in Italia. Importante, in una situazione del genere, fare molta attenzione al modo in cui utilizziamo app del calibro di WhatsApp, Instagram e Facebook. Una sorta di vademecum, in occasioni simili, non ci farà certo male.

Bisogna evitare alcuni auguri per la Festa della donna tramite poesia, immagini e frasi che veicolano virus

Per quale motivo intendiamo mettervi in guardia a proposito di alcuni auguri per la Festa della donna tramite poesia, immagini e frasi a tema? Secondo alcune segnalazioni che ci sono pervenute in queste ore, pare che i soliti noti stiano facendo circolare tramite le app di messaggistica alcuni pacchetti che, solo all’apparenza, contengono elementi che possiamo associare alla festività in questione. In realtà, si tratta spesso e volentieri di virus, tramite i quali potremmo ritrovarci con malware caricati sul nostro smartphone.

Ecco perché, come sempre suggeriamo in casi simili, sarebbe opportuno accettare il download di questo materiale solo se pervenuto da contatti che conosciamo. Insomma, l’analisi della “sorgente” diventa fondamentale per prevenire, andando a rigettare qualsiasi tipo di richiesta che, nel corso delle prossime ore, potrebbe giungere da numeri che non abbiamo memorizzato in precedenza all’interno della nostra rubrica.

Per tutte queste ragioni, sarà molto importante nel corso delle prossime 24 ore tenere gli occhi aperti a proposito di alcuni auguri per la Festa della donna tramite poesia, immagini e frasi. Quella che in apparenza potrebbe sembrare una banale mimosa, infatti, se inviata da sorgenti sconosiute può potenzialmente veicolare un virus che rischia di mettere in discussione la nostra sicurezza digitale.

