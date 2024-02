Ci sono immagini e frasi per auguri di San Valentino 2024 che portano problemi su WhatsApp

Ormai è un appuntamento abituale quello del nostro monito sulla sicurezza digitale di chi ci legge, considerando il fatto che, come osservato con Carnevale attraverso un altro approfondimento, occorre fare molta attenzione ad immagini e frasi per auguri di San Valentino 2024. Si tratta di contenuti che portano problemi su WhatsApp, al punto che potreste ritrovarvi con qualche danno che potrebbe avere anche delle connotazioni economiche secondo quanto ci è stato segnalato.

Focus su immagini e frasi per auguri di San Valentino 2024 che generano problemi su WhatsApp in queste ore

Provando a fare il punto della situazione, effettivamente potrebbero arrivare anche sui vostri smartphone dei veri e propri pacchetti contenenti immagini e frasi per auguri di San Valentino 2024. Si tratta di un malware, che possiamo riconoscere soprattutto nel caso in cui dovesse arrivarci da un contatto insospettabile. Insomma, il primo campanello d’allarme sui contenuti che portano problemi su WhatsApp dovrebbe arrivarci proprio dal tipo di mittente.

Purtroppo è diventata abitudine dei malintenzionati sfruttare al massimo eventi e ricorrenze di questo tipo per diffondere contenuti che hanno un chiaro obiettivo. Non proporci immagini e frasi per auguri di San Valentino 2024, con materiale che potrebbe tornare utile in vista del 14 febbraio, bensì farci attivare degli abbonamenti in modo inconsapevole. O, in alternativa, riprodurre in background contenuti pubblicitari che finiranno per generare entrate a terzi. Solita storia, dunque, che possiamo facilmente non dover toccare con mano con un minimo di attenzione in più rispetto al solito.

Insomma, occhi aperti nel corso delle prossime ore, qualora vogliate evitare di imbattervi in brutte sorprese in occasione di una festa come quella del 14 febbraio. Scaricate, eventualmente, immagini e frasi per auguri di San Valentino 2024, solo da siti che ritenete autorevoli (possibilmente, che avete imparato a conoscere negli anni) ed in grado di darvi una mano senza correre alcun tipo di rischio.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.