Ignoriamo gli auguri di buon Carnevale 2024 con immagini di maschere e vestito strani

Occorre prestare molta attenzione ad alcuni messaggi che stanno girando soprattutto su WhatsApp oggi 12 febbraio, in merito a fantomatici auguri di buon Carnevale 2024, con un chiaro riferimento ai pacchetti di immagini di maschere e vestito che appaiono immediatamente strani ai nostri occhi. Purtroppo, con frequenza crescente, malintenzionati lanciano malware in occasione di festività e ricorrenze simili, nel tentativo di prendere il controllo degli smartphone disponibili sul mercato.

Massima attenzione ai finti auguri di buon Carnevale 2024 con immagini di maschere e vestito inoltrate in modo strano

Vicenda che ricorda molto quella che abbiamo trattato sul nostro sito a cavallo di Capodanno. Come funziona la storia? Vengono diffusi tramite app di messaggistica dei veri e propri pacchetti in apparenza innocui, che tuttavia non vengono inviati da un nostro contatto presente in rubrica come potrebbe sembrare a primo impatto. Quest’ultimo, infatti, con ogni probabilità ha scaricato il malware in questione ed è a sua volta in pericolo.

Più che il furto di dati personali, è possibile che il malware finisca per far girare in automatico una serie di annunci pubblicatari in background sui nostri smartphone. Risultato? Chi ha ideato questo sistema sta ottenendo delle entrate economiche grazie a noi, mentro il dispositivo della vittima per la suddetta attività risulta a dir poco rallentato. E questo potrebbe avvenire indipendentemente dal fatto che si disponga di un prodotto Android ed iPhone.

Ecco perché quando ci sono festività simili sia necessario fare molta attenzione. Anche con gli auguri di buon Carnevale 2024 con immagini di maschere e vestito strani ci sono delle insidie dietro l’angolo, ragion per cui dovremo essere bravi a selezionare i contenuti da scaricare. Potrebbe tornare utile chiedere preventivamente lumi al mittente del messaggio, in modo da capire quantomeno se sia stato davvero lui ad inviare il tutto o un sistema automatico che mira a crearci non pochi problemi.

