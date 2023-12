Diventa fondamentale oggi stare alla larga da alcuni auguri di buon anno 2024 a Capodanno con frasi ed immagini insidiose per la nostra sicurezza digitale. Bisogna fare molta attenzione in questo periodo ai messaggi che arrivano su WhatsApp perché molti truffatori approfittano di questi auguri per fregare qualche utente meno attento.

Avvertimenti sugli auguri di buon anno 2024 a Capodanno con frasi ed immagini da evitare assolutamente

Vicenda simile rispetto a quella che abbiamo trattato la scorsa settimana in occasione di Natale. Stanno infatti circolando in questi giorni delle possibili truffe per gli auguri di buon anno 2024 su WhatsApp. Si tratta di una consuetudine del periodo natalizio, dove insomma risulta essere sicuramente più alta la mole di messaggi di auguri in arrivo su WhatsApp.

Si sfrutta tale situazione per riuscire a truffare più utenti possibili, per questo bisogna prestare massima attenzione al tipo di messaggio che arriva sulla popolare app di Meta. Ci sono infatti diversi metodi utilizzati dai truffatori per fregare l’utente in questione, con gli auguri di buon anno 2024 su WhatsApp che si trasformano in vere e proprie truffe.

C’è ad esempio il messaggio di auguri in cui viene incluso un link, che ovviamente si invita a cliccare, ma che contiene il classico virus che rischia di prendere i vostri dati ed essere quindi altamente pericoloso. Tra l’altro, aprendo questo link malevolo, in automatico sarà poi inviato all’intera rubrica dei vostri contatti WhatsApp. Si crea una spaventosa reazione a catena che potrebbe mietere diverse vittime di questa truffa per gli auguri di buon anno 2024 su WhatsApp.

Il consiglio che possiamo darvi è di prendere assolutamente le distanze da questo tipo di messaggio, cancellandolo immediatamente. Non manca nemmeno la truffa di auguri di buon anno 2024 su WhatsApp che invece fa leva sul codice a sei cifre. In questo caso arriverà un messaggio da parte di un hacker che si spaccia per una persona a noi vicina (amico, parente o conoscente).

Nel messaggio i truffatori affermano di aver inviato per sbaglio al loro telefono un codice di 6 cifre via SMS. Nel testo viene chiesto di copiare le 6 cifre ricevute nell’SMS e spedirle al mittente. Se si attua tale operazione, ecco che il truffatore avrà il pieno controllo dell’account WhatsApp. Attenzione quindi ai messaggi che ricevete su tale app.

Impariamo a fare attenzione, dunque, con questi avvertimenti sugli auguri di buon anno 2024 a Capodanno con frasi ed immagini da scartare.

